Zła wiadomość dla kadry siatkarzy. Gwiazdor wykluczony z gry przed ważnym turniejem

Wygrana Polski z Ukrainą w Lidze Narodów. Siatkarze przygotowują się do walki ze Słowenią

Biało-Czerwoni nie zawodzą kibiców, dostarczając kolejnych sportowych emocji. Po zaciętym spotkaniu z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów zawodnicy z Polski wygrali 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17), zapewniając sobie awans. W półfinale ich rywalem będzie Słowenia. Mecz zaplanowano na 1 sierpnia na godzinę 9:00, a stawką jest wejście do finału, gdzie zwycięzca zagra z lepszym zespołem z pary Japonia – USA. Czasu na regenerację po turniuju będzie niewiele, ponieważ już na początku września startują mistrzostwa Europy. Tuż po sukcesie z Ukrainą dowiedzieliśmy się, że Jakub Kochanowski, z powodu urazu, nie wesprze drużyny na tym kluczowym turnieju.

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Smutne wieści zawodnik opublikował w internecie, zapowiadając przedwczesny koniec swoich występów w reprezentacji w tym sezonie.

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Niestety wszystko, czego spróbowałem do tej pory w rehabilitacji kolana, nie przyniosło rezultatów, więc zdecydowałem się na zabieg chirurgiczny. Nie ma niestety możliwości, żebym zdążył na Mistrzostwa Europy, więc muszę skupić się na powrocie do zdrowia i sezonie klubowym. Trzymam kciuki za was chłopaki i postaram się wpaść jeszcze przed wylotem na halę przybić pione i z Wami, kibicami, zrobić sobie fotę

Taki wpis opublikował Jakub Kochanowski. Od kolejnego sezonu będzie grał dla zespołu Aluron CMC Warta Zawiercie. Na mistrzostwach Europy drużyna pod wodzą Nikoli Grbicia ma bronić złotego medalu z poprzedniej edycji. Polacy zagrają w fazie grupowej z Bułgarią, Macedonią Północną, Portugalią, Ukrainą oraz Izraelem.

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