Koniec epoki w Legii Warszawa. Artur Jędrzejczyk odchodzi z klubu po latach

Doświadczony obrońca reprezentował stołeczną drużynę w latach 2006-2013 oraz nieprzerwanie od 2016 roku. Wielokrotny reprezentant Polski kończy w tym roku 39 lat, jednak jeszcze w poprzednich rozgrywkach z powodzeniem rywalizował na ligowych boiskach. Wiadomo już definitywnie, że w nadchodzącym sezonie w koszulce warszawskiego zespołu na murawie już nie wystąpi.

Gwiazdor reprezentacji niewpuszczony na mecz MŚ 2026! Poważne zarzuty i śledztwo w tle

Artur Jędrzejczyk. Legionisto, Kapitanie, Legendo - dziękujemy. Najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii Warszawa. Drugi zawodnik pod względem liczby meczów w koszulce naszego klubu. Wieloletni kapitan, wyjątkowo doceniany przez warszawską publiczność. Reprezentant Polski na trzech wielkich turniejach. Po prostu – Legenda. Artur, dziękujemy za wszystko co zrobiłeś dla Legii. Klub podjął decyzję o nieprzedłużaniu wygasającego kontraktu

Taki komunikat wystosowała Legia Warszawa na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. Do wzruszających podziękowań włodarze dołączyli materiał wideo, który w skrócie ukazuje najważniejsze momenty z boiskowej kariery zawodnika znanego jako „Jędza”, spędzonej przy ulicy Łazienkowskiej.

Lechia Gdańsk - Legia Warszawa: Zdjęcia kibiców z meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy

89