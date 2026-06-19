Koniec epoki w Legii Warszawa. Artur Jędrzejczyk odchodzi z klubu po latach

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-06-19 15:57

Artur Jędrzejczyk nie zagra już w barwach Legii Warszawa. Obrońca, który rozegrał aż 419 spotkań dla stołecznej drużyny, pożegnał się z kibicami. W historii klubu tylko legendarny Lucjan Brychczy zaliczył więcej występów. Klub w oficjalnym komunikacie podziękował piłkarzowi za jego wieloletnie zaangażowanie i wkład w sukcesy zespołu.

Piłkarz Legii Warszawa Artur Jędrzejczyk w białej koszulce z numerem 55 na boisku podczas meczu. Obok niego inni zawodnicy, w tle trybuny. Ostatnie lata kariery Artura Jędrzejczyka w Legii podsumowano na naszym portalu.
Autor: Cyfrasport Artur Jędrzejczyk

Doświadczony obrońca reprezentował stołeczną drużynę w latach 2006-2013 oraz nieprzerwanie od 2016 roku. Wielokrotny reprezentant Polski kończy w tym roku 39 lat, jednak jeszcze w poprzednich rozgrywkach z powodzeniem rywalizował na ligowych boiskach. Wiadomo już definitywnie, że w nadchodzącym sezonie w koszulce warszawskiego zespołu na murawie już nie wystąpi.

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Artur Jędrzejczyk. Legionisto, Kapitanie, Legendo - dziękujemy. Najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii Warszawa. Drugi zawodnik pod względem liczby meczów w koszulce naszego klubu. Wieloletni kapitan, wyjątkowo doceniany przez warszawską publiczność. Reprezentant Polski na trzech wielkich turniejach. Po prostu – Legenda. Artur, dziękujemy za wszystko co zrobiłeś dla Legii. Klub podjął decyzję o nieprzedłużaniu wygasającego kontraktu

Taki komunikat wystosowała Legia Warszawa na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. Do wzruszających podziękowań włodarze dołączyli materiał wideo, który w skrócie ukazuje najważniejsze momenty z boiskowej kariery zawodnika znanego jako „Jędza”, spędzonej przy ulicy Łazienkowskiej.

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