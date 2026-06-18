MŚ 2026. Oskarżony o ustawianie meczów nie wjedzie do Kanady? Nagły zwrot w sprawie gwiazdora WKS!

Elye Wahi, występujący na pozycji napastnika w kadrze Wybrzeża Kości Słoniowej, początkowo dostał zakaz wjazdu na terytorium Kanady. To właśnie w Toronto zaplanowano na sobotę 20 czerwca starcie jego drużyny narodowej z reprezentacją Niemiec w ramach mistrzostw świata. Francuska agencja prasowa AFP przekazała jednak, powołując się na osoby z otoczenia 23-letniego zawodnika, że piłkarz podejrzewany o korupcję ostatecznie uda się na ten ważny mecz.

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Reprezentująca interesy sportowca mecenas Marie Dose przekazała opinii publicznej, że jej klient „nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom”, gdyż na obecnym etapie postępowania nie usłyszał on żadnych oficjalnych zarzutów. Według doniesień agencji AFP, strona kanadyjska celowo wstrzymywała wydanie wizy wjazdowej, by dokładnie zweryfikować całą sytuację, po czym ostatecznie zezwoliła na przekroczenie granicy państwowej.

Zaledwie kilkanaście godzin wcześniej, w czwartek w godzinach południowych, Iworyjska Federacja Piłkarska (FIF) wydała oficjalny komunikat, w którym oznajmiła, że Elye Wahi, łączony ze sprawą manipulowania wynikami spotkań we francuskiej lidze, nie wyleci z resztą zespołu na turniej do Kanady. W oficjalnym piśmie zaznaczono wyraźnie: „Na tym etapie nie zostały uzyskane niezbędne zezwolenia administracyjne na wjazd na terytorium Kanady”. Ta informacja wywołała ogromne poruszenie wśród afrykańskich kibiców.

Wcześniej reprezentant WKS spędził na murawie blisko godzinę podczas zwycięskiego starcia z Ekwadorem w Filadelfii, które zakończyło się wynikiem 1:0. Francuskie władze ligowe przekazały w środę informację, że na rynkach międzynarodowych odnotowano nietypowo dużą liczbę zakładów bukmacherskich obstawiających żółtą kartkę dla Wahiego w domowym starciu OGC Nice z Metz. Mecz rozegrany 17 maja faktycznie zakończył się bezbramkowym remisem, a wspomniany gracz rzeczywiście obejrzał w nim kartonik w tym kolorze.

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Działacze iworyjskiego związku piłkarskiego podkreślili, że do tej pory nikt nie poinformował ich formalnie o „żadnych postępowaniach sądowych ani administracyjnych”, które miałyby dotyczyć 23-latka. W opublikowanym oświadczeniu zaznaczono: „W tym szczególnie delikatnym okresie FIF oferuje piłkarzowi pełne wsparcie i potwierdza swoje zaufanie do niego. Elye Wahi pozostaje ważnym członkiem reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej”. Pierwszy gwizdek arbitra w spotkaniu WKS z Niemcami zaplanowano na sobotę o godzinie 22 czasu polskiego.

Ivory Coast striker Elye Wahi will be allowed into Canada for his country’s second World Cup game, having previously been denied entry.The Athletic exclusively revealed on Wednesday that Wahi had been arrested on suspicion of fixing offences less than two weeks before the World… pic.twitter.com/FjuAnF6b8h— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 18, 2026