Polskie siatkarki walczą o awans do finału Ligi Narodów! Znamy terminarz kolejnych spotkań

Biało-Czerwone rozegrały dotychczas 8 spotkań w Lidze Narodów i dzięki 6 wygranym plasują się w ścisłej czołówce zestawienia.

Zmagania w stolicy Tajlandii nasza drużyna zakończyła przegraną w pięciu setach z bardzo wymagającymi Kanadyjkami.

Nasze reprezentantki czeka jeszcze trzecia część rundy zasadniczej z udziałem najbardziej utytułowanych światowych potęg!

Poniżej prezentujemy zbiór informacji o datach oraz przeciwniczkach Polek w kolejnych starciach Ligi Narodów.

Terminarz meczów polskich siatkarek w Lidze Narodów

Sytuacja polskiej kadry narodowej wyglądała bardzo obiecująco już po zakończeniu pierwszej fazy zmagań w chińskim mieście Nankin. Nasze reprezentantki wygrały starcia z Belgią, Czechami oraz Serbią, uznając w tamtym czasie jedynie wyższość utytułowanych Chinek. Zawody w Bangkoku rozpoczęły się dla zespołu Stefano Lavariniego wręcz doskonale. Polki zdobyły komplet punktów w trzech pierwszych meczach, gładko rozprawiając się z bułgarską, ukraińską oraz holenderską drużyną. Kibice mieli ogromne nadzieje na kontynuację tej wspaniałej serii podczas rywalizacji z Kanadyjkami. Ostatecznie jednak to siatkarki z Ameryki Północnej wygrały ten niezwykle emocjonujący i pięciosetowy pojedynek.

Polska lepsza od Holandii w Lidze Narodów. Biało-Czerwone wykonały ważny krok w kierunku turnieju finałowego

Porażka w ostatnim starciu sprawiła, że Polki z sześcioma triumfami na koncie uplasowały się na 3. pozycji w ogólnym zestawieniu Ligi Narodów. Sytuacja pozostaje jednak bardzo dynamiczna, ponieważ kilka innych zespołów ma do rozegrania swoje ósme spotkania. W czołówce znajduje się wiele ekip z pięcioma wygranymi, a to właśnie osiem najlepszych reprezentacji wywalczy przepustki na finały w Makau zaplanowane na drugą połowę lipca. Szanse na kwalifikację zachowują między innymi Czeszki, a także Holenderki, które w swoich ostatnich meczach na tajlandzkiej ziemi podejmą gospodynie turnieju.

Zespół Stefano Lavariniego musi zachować ogromną czujność przed zbliżającymi się zawodami w japońskiej Osace. Turniej ten potrwa od 8 do 12 lipca i przyniesie konfrontacje z absolutną światową elitą:

8 lipca o godzinie 5:00 Polki zmierzą się z reprezentacją Turcji.

9 lipca o godzinie 6:00 zaplanowano pojedynek ze Stanami Zjednoczonymi.

10 lipca o godzinie 12:20 nasze zawodniczki zagrają z utytułowanymi Brazylijkami.

12 lipca również o godzinie 12:20 odbędzie się starcie z Japonią.

Fani siatkówki nie będą jednak narzekać na brak sportowych wrażeń w najbliższych dniach. Już od 24 czerwca rozpocznie się rywalizacja polskich siatkarzy w ramach ich własnego turnieju Ligi Narodów. Męska kadra zaprezentuje się przed własną publicznością w Gliwicach, a ich przeciwnikami będą Belgowie, Turcy, Niemcy oraz Argentyńczycy.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Następne pytanie