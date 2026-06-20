Polska lepsza od Holandii w Lidze Narodów. Biało-Czerwone wykonały ważny krok w kierunku turnieju finałowego

Liga Narodów. Polki pokonują Holenderki

Podczas gdy uwaga kibiców skupia się na piłce nożnej, to reprezentacja Polski kobiet w siatkówce dostarcza prawdziwych emocji, wygrywając z Holandią 3:1 i tym samym umacniając swoją pozycję w tabeli. Dotychczasowy dorobek Biało-Czerwonych robi wrażenie, ponieważ pokonały już Belgię, Czechy, Serbię, Bułgarię oraz Ukrainę, notując tylko jedną przegraną – w starciu z reprezentacją Chin. Pierwsze dwie partie meczu Polska - Holandia zakończyły się wynikiem 24:17 dla naszej kadry, co zwiastowało szybkie zwycięstwo w trzech setach. W trzeciej partii jednak polskie zawodniczki dopadł kryzys, przez co Holenderki zdołały wygrać tę część spotkania wynikiem do 14, budząc niepokój wśród polskich kibiców o ostateczny wynik.

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Nerwowa czwarta partia w starciu z Holandią

Czwarty set dostarczył niesamowitych wrażeń, ale ostatecznie polskie siatkarki zdołały wygrać 25:23, zamykając całe spotkanie rezultatem 3:1 i zdobywając komplet punktów. W samej końcówce nie brakowało jednak wielkich nerwów. Przy piłce meczowej holenderska zawodniczka przebiła piłkę na polską stronę, a ta wpadła w boisko, lecz arbiter dopatrzyła się nielegalnego zagrania, co zagwarantowało Polsce triumf. To zwycięstwo jest niezwykle istotne w kontekście awansu Biało-Czerwonych do turnieju finałowego rozgrywek Ligi Narodów. Następnym wyzwaniem dla polskich siatkarek będzie niedzielne starcie z reprezentacją Kanady, które odbędzie się 21 czerwca punktualnie o godzinie 12.00.

Polska awansuje w tabeli po wygranej z Holandią

Dzięki triumfowi nad holenderskim zespołem, reprezentacja Polski przesunęła się na czwartą lokatę w ogólnej klasyfikacji turnieju Ligi Narodów. Sytuacja w tabeli wciąż jest bardzo wyrównana i czołowe ekipy dzielą naprawdę niewielkie różnice punktowe. Warto podkreślić, że do finałowego etapu rozgrywek awansuje osiem najlepszych drużyn w całym zestawieniu.

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