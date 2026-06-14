Sensacja na mundialu! Curacao zszokowało Niemców historycznym trafieniem

Reprezentacja Curacao po raz pierwszy w historii występuje na mistrzostwach świata w piłce nożnej.

Już w 21. minucie starcia z Niemcami zawodnicy z Karaibów zdobyli historyczną bramkę.

Autorem tego wyjątkowego strzału został Livano Comenencia.

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Czwarty dzień mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku ponownie dostarczył kibicom niesamowitych emocji. Zaledwie dzień wcześniej Szwajcaria tylko zremisowała z Katarem w ostatniej minucie, a niedzielne zmagania również rozpoczęły się od mocnego uderzenia. Faworyzowani Niemcy szybko objęli prowadzenie, bo już w szóstej minucie bramkarza rywali pokonał Felix Nmecha. Zespół mistrzów świata z 2014 roku dyktował warunki i szukał kolejnych trafień. Tymczasem w 21. minucie to drużyna z Karaibów przeprowadziła skuteczną akcję. Piłkarze Curacao znaleźli lukę w defensywie przeciwnika, a Livano Comenencia pewnym uderzeniem wpisał się na listę strzelców.

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Historyczne trafienie wprawiło debiutującą kadrę w ogromną euforię, a podopiecznych Juliana Nagelsmanna na kilka minut wręcz sparaliżowało. Niemieccy zawodnicy potrzebowali czasu, aby otrząsnąć się po tym niespodziewanym ciosie. Kontrolę nad widowiskiem przywrócił im dopiero w 38. minucie Nico Schlotterbeck, główkując celnie po rzucie rożnym. W doliczonym czasie pierwszej połowy wynik z rzutu karnego podwyższył Kai Havertz. Chwilę po zmianie stron czwartą bramkę dla faworytów zdobył Jamal Musiala. Mimo to, wyczyn zespołu Curacao pozostanie zapewne jednym z najbardziej pamiętnych momentów tegorocznego turnieju.

Obie drużyny rywalizują w grupie E tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Stawkę uzupełniają reprezentacje Ekwadoru oraz Wybrzeża Kości Słoniowej. Bezpośrednie starcie tych dwóch ekip zaplanowano na godzinę pierwszą w nocy polskiego czasu.

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