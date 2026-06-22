Zuzanna Górecka wygrzewa się na wakacjach. Fani zachwyceni figurą polskiej siatkarki!

Zuzanna Górecka od kilku lat związana jest ze Zbigniewem Bartmanem, byłym atakującym reprezentacji Polski. Ta relacja wywoływała początkowo spore kontrowersje w środowisku sportowym, głównie z powodu 13-letniej różnicy wieku między partnerami. Zakochani musieli zmierzyć się z wieloma krytycznymi uwagami ze strony kibiców, ale czas pokazał, że ich relacja jest silna. Dziś sportsmenka i jej wybranek udowadniają, że wiek nie gra roli i chętnie chwalą się swoim związkiem w mediach społecznościowych, gdzie właśnie zrobiło się gorąco za sprawą zdjęcia siatkarki!

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Zuzanna Górecka zachwyca figurą. Fani są pod wrażeniem

Siatkarka opublikowała w sieci ujęcie z rajskiego wypoczynku, na którym pozuje w ciemnym kostiumie kąpielowym na leżaku. Dodatkowo na swoim Instastories zawodniczka poinformowała obserwatorów, że odczuwalna temperatura w miejscu jej pobytu wynosi aż czterdzieści stopni Celsjusza, co dodatkowo podkreśla wakacyjny klimat fotografii!

Internauci błyskawicznie zareagowali na najnowsze zdjęcie 26-letniej zawodniczki i w komentarzach zostawili mnóstwo komplementów. Fani pisali, że wygląda bosko i ma wspaniałą sylwetkę, a wielu uznało ją za najpiękniejszą siatkarkę. Nie zabrakło też komentarzy w formie samych emotikon, które również świadczyły o zachwycie obserwatorów nad urodą i figurą sportsmenki.

Po trudnym sezonie spędzonym na tureckich parkietach, zawodniczka może wreszcie odpocząć i nabrać sił na kolejne wyzwania. W obecnym sezonie Zuzanna Górecka nie dostała powołania do reprezentacji Polski, która bierze udział w rozgrywkach Ligi Narodów, a potem wystąpi w mistrzostwach Europy. Polskie siatkarki, nawet bez pomocy utalentowanej przyjmującej, radzą sobie bardzo dobrze, wygrywając sześć z ośmiu dotychczasowych spotkań w Lidze Narodów i są już tylko o krok od awansu do finałowego turnieju w Makau.