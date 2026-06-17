Dariusz Klimczak komentuje nowe miejsce dla amerykańskich wojsk w Polsce. To już wiadomo

Nowa amerykańska baza wojskowa w Polsce

Nowa baza oznacza przełomową zmianę charakteru obecności wojsk USA w Polsce z rotacyjnej na stałą. Uchwała polskiego rządu z 16 czerwca 2026 roku oficjalnie uruchomiła przygotowania do stworzenia stałego garnizonu Sił Zbrojnych USA. Kluczowa różnica polega na tym, że amerykańscy żołnierze nie będą już cyklicznie wymieniać się w ramach rotacji, lecz stacjonować tu na stałe wraz z rodzinami.

Dla Polski to gigantyczne wyzwanie logistyczne i finansowe, ponieważ kraj zobowiązał się do budowy całej infrastruktury: koszar, mieszkań i zaplecza. Inwestycja ta ma zabezpieczyć zapowiadane przez Donalda Trumpa zwiększenie kontyngentu i stanowi strategiczne dopełnienie uruchomionej niedawno stałej bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Początkowo były plotki, że baza powstanie w Niemczech, ale w związku przez różne zawirowania i działania polskiego państwa (rządu oraz prezydenta Nawrockiego) postanowiono porozumieć się właśnie ze stroną polską.

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USA z nową bazą w Polsce. Co wiadomo?

Dariusz Klimczak nie ukrywa tego, że to nie Władysław Kosiniak-Kamysz dostał zlecenie zrobienia analiz, tylko to był jego pomysł.

- To inicjatywa PSL, żeby rozpocząć przygotowania rządowe, aby można było pokazać Amerykanom, że jesteśmy już przygotowani do wszystkiego. Żeby USA miała pewność, że Polska traktuje to poważnie i się przygotowuje […] Jest ona następstwem rozmowy z Ministrem Wojny z USA, ich koncepcje z lokalizacjami są już tyle zaawansowane, że dlatego Kosiniak-Kamysz zaproponował, aby móc współpracować w tej sprawie z ministrami i też lokalnymi działaczami czy przedsiębiorcami. Ta liczba żołnierzy to ogromne wyzwanie też finansowe - powiedział Klimczak.

Odniósł się też do kwestii lokalizacji, ponieważ ten temat rozgrzewa Polaków.