PLAYGROUND rusza w trasę po Polsce. Fausti, Lexy, Asia Marcinik i Julia Sanczenko zapowiadają nowy festiwal

Autor: PLAYGROUND/ Materiały prasowe

Influencerki stworzyły SUPERGRUPĘ

Na rynku wydarzeń dla młodej publiczności pojawia się nowy projekt. PLAYGROUND ma łączyć muzykę z kulturą internetową oraz aktywnościami znanymi z mediów społecznościowych.

Pierwszą zapowiedzią przedsięwzięcia jest SUPERGRUPA. W skład kolektywu weszły Fausti, Lexy, Asia Marcinik oraz Julia Sanczenko. Influencerki rozpoczęły działalność od premiery wspólnego singla „Hoodie Oversize”.

Utworowi towarzyszy teledysk utrzymany w letnim klimacie. Materiał koncentruje się na relacjach między przyjaciółmi, wspólnym spędzaniu czasu oraz atmosferze końca wakacji. Te motywy mają być obecne także podczas wydarzeń organizowanych pod szyldem PLAYGROUND.

„Hoodie Oversize” otwiera większy projekt muzyczny

Premiera pierwszego singla nie oznacza jednorazowej współpracy. Członkinie SUPERGRUPY pracują już nad kolejnymi utworami.

Jak zapowiadają organizatorzy, influencerki przygotowują debiutancką minipłytę. Materiał ma towarzyszyć rozwojowi całego projektu i pojawiać się podczas kolejnych odsłon PLAYGROUND.

Muzyka będzie jednym z głównych elementów wydarzenia. Twórcy zapowiadają następne premiery jeszcze przed rozpoczęciem trasy.

Cztery miasta na trasie PLAYGROUND

Pierwsza edycja PLAYGROUND odwiedzi Kraków, Chorzów, Gdańsk oraz Warszawę.

Trasa rozpocznie się 22 sierpnia w Tauron Arenie Kraków. Tydzień później uczestnicy spotkają się w Parku Śląskim w Chorzowie. Kolejny przystanek zaplanowano na 5 września na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku. Finał odbędzie się 13 września na stadionie Legii Warszawa.

Organizatorzy zapowiadają dalsze ogłoszenia dotyczące programu. W najbliższych tygodniach mają zostać ujawnieni kolejni artyści i goście.

Nie tylko muzyka

PLAYGROUND ma być wydarzeniem wykraczającym poza koncerty. Na uczestników będą czekały rozbudowane strefy tematyczne.

W programie znalazły się przestrzenie poświęcone modzie ulicznej. Pojawią się także prezentacje nowych technologii. Organizatorzy przygotowują strefy beauty oraz punkty gastronomiczne.

Założeniem projektu jest przeniesienie części doświadczeń znanych z internetu do świata rzeczywistego. Uczestnicy mają nie tylko oglądać występy, lecz także aktywnie korzystać z przygotowanych atrakcji.

Twórcy przyznają, że inspirują się współczesną popkulturą azjatycką. Nie zamierzają jednak ograniczać wydarzenia do jednego nurtu. PLAYGROUND ma łączyć różne formy rozrywki i odpowiadać na zainteresowania młodej publiczności.

Gdzie kupić bilety?

Sprzedaż wejściówek już się rozpoczęła. Bilety na wydarzenia w Krakowie, Chorzowie, Gdańsku i Warszawie są dostępne w serwisach Going. oraz Empik Bilety: PLAYGROUND

Szczegółowe informacje dotyczące cen, sektorów i zasad uczestnictwa można znaleźć na platformach sprzedażowych. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zakupu, ponieważ liczba miejsc na poszczególnych wydarzeniach jest ograniczona.