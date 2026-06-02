Agnieszka Kotońska na brytyjskich wakacjach. 49-latka wyeksponowała szczupłą sylwetkę w obcisłym stroju!

Metamorfoza Agnieszki Kotońskiej z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Z wagi 106 kilogramów zeszła do 65

Agnieszka Kotońska, uczestniczka formatu "Gogglebox. Przed telewizorem" przeszła w ostatnich latach diametralną metamorfozę. Transformacja objęła przede wszystkim spektakularną utratę wagi, ponieważ telewizyjna celebrytka zrzuciła ponad 40 kilogramów. Na początku jej drogi po nową figurę waga wskazywała około 106 kilogramów, natomiast po osiągnięciu upragnionego celu zatrzymała się na 65 kilogramach. Kotońska zawsze zaznaczała, że ten wynik to efekt długotrwałej pracy i wprowadzenia stałych treningów fizycznych, a nie rezultat działania błyskawicznej diety cud.

Radykalna zmiana wizerunku objęła również nową garderobę. Obecnie 49-latka stawia na zdecydowanie odważniejsze stroje, zmodyfikowała też sposób układania włosów oraz makijaż. Jej twarz zyskała dużo młodszy wygląd, co potęguje szok wśród internautów porównujących obecne i archiwalne zdjęcia. Wiele osób przyznaje, że na starych kadrach Agnieszka wygląda niczym inna osoba.

Niedawno gwiazda telewizji udostępniła w internecie wideo prezentujące kulisy jej pierwszego tegorocznego urlopu. Celebrytka wystąpiła tam w niezwykle obcisłym kombinezonie. Patrząc na najnowsze nagranie, naprawdę trudno uwierzyć w dawną wagę celebrytki.

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Czekoladowy kombinezon Agnieszki Kotońskiej z "Gogglebox". Ubiór podkreślił płaski brzuch 49-latki

Kostium zasłaniał całe ciało celebrytki, ale jednocześnie precyzyjnie wyeksponował nową sylwetkę. Ciemnobrązowy ubiór uwypuklił wszystkie atuty 49-letniej babci, zwracając uwagę na wcięcie w pasie, szczupłe nogi oraz płaski brzuch. Ten niezwykle ciasny kombinezon przylegał do niej jak druga skóra, jednak zapewniał wygodę podczas turystycznych spacerów.

Quiz dla fanów "Gogglebox. Przed telewizorem" Pytanie 1 z 10 Z jakiego kraju pochodzi oryginalny format "Gogglebox"? Wielka Brytania USA Holandia Następne pytanie

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"Ale bosko", "Figura jak osiemnastka", "Cudowna pod każdym względem", "Ale szczypiorek", "Wow bosko wyglądasz" - komentowali fani.

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