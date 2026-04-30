Dawid zachwyca fanki uśmiechem, ale ma za sobą bolesne przeżycia. Musiał nagle dorosnąć

Trudna przeszłość Dawida z "Rolnik szuka żony"

Trzydziestoletni uczestnik najnowszej odsłony programu "Rolnik szuka żony" mieszka na terenie urokliwego województwa warmińsko-mazurskiego. Zajmuje się tam uprawą kukurydzy oraz hodowlą krów mlecznych, a w codziennych obowiązkach wspierają go matka i bliski znajomy.

Jego droga do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa naznaczona była ogromną stratą. Dawid w wieku 21 lat musiał pożegnać zmarłego ojca i błyskawicznie dorosnąć do roli gospodarza. Od tamtego momentu ciąży na nim odpowiedzialność za ziemię i rodzinę, co było dla niego brutalnym, lecz nieuniknionym przyspieszonym kursem dorosłości.

Uśmiech Dawida to jego znak rozpoznawczy w 13. edycji

Już pierwsze materiały promujące nową serię show wywołały lawinę komentarzy na temat promiennego uśmiechu rolnika. Sam zainteresowany reaguje na pochwały bardzo powściągliwie, tłumacząc, że to po prostu kwestia dbania o siebie.

Tak mi się wydaje, że wszyscy mają zadbane. Po prostu dbam

- skwitował skromnie Dawid, gdy dowiedział się, że internauci uznali go za posiadacza najlepszego uśmiechu wśród rolników tej edycji.

Gdy padło pytanie, czy ten atut pomoże mu w zdobyciu serca wybranki, rolnik wykazał się sporym optymizmem.

Mam nadzieję, że tak. No bo jednak jak jest dobry uśmiech i taki człowiek pogodny, no to też inaczej na to patrzą

- podsumował z nadzieją.

Czego Dawid oczekuje od kandydatki z "Rolnik szuka żony"?

Bohater show ma bardzo konkretne oczekiwania wobec przyszłej partnerki. Szuka kobiety, dla której ważne są relacje rodzinne, która roztacza wokół siebie ciepło i potrafi zadbać o prawdziwy domowy klimat.

Rodzinna, miła, ciepła. I tak, żeby to ognisko domowe zbudowała

- wylicza wprost Dawid.

Kandydatka powinna emanować pozytywną energią i optymizmem. Mierzący 185 centymetrów mężczyzna preferuje wysokie partnerki w przedziale wiekowym od 25 do 32 lat. Co ważne, nie wyklucza relacji z kobietą wychowującą już dziecko.

Rolnik ze spokojem podchodzi do kwestii napływających zgłoszeń i nie czuje żadnej presji.

Na razie spokojnie. Mają czas do pisania i może akurat się uda przejść. Chciałbym na pewno przejść dalej. Ale zobaczymy jak będzie

- zdradził w wywiadzie z "Super Expressem".

Dawid jasno komunikuje, że oficjalny list to jedyny sposób, by nawiązać z nim kontakt. Uczestnik zablokował swoje profile w mediach społecznościowych i nie zamierza odpowiadać na żadne wiadomości prywatne. Cała korespondencja musi przechodzić przez twórców "Rolnika...".

Jakby nawet jakaś kobieta się ze mną skontaktowała, to bym powiedział, żeby napisała list, bo nie chciałbym nawiązywać przed programem żadnych kontaktów

- wyjaśnił stanowczo rolnik.

Pracowity uczestnik znajduje czas na pasje

Mężczyzna podkreśla, że sumienność w pracy uważa za swoją najmocniejszą stronę. Jednocześnie uspokaja, że życie na wsi nie pochłania go do tego stopnia, by nie miał czasu na cokolwiek innego.

Będę miał czas, bo my mamy tak poukładane, że jest tego czasu. Nie ma tak, że cały dzień się pracuje od rana do nocy

- gwarantuje Dawid.

Kiedy schodzi z pola, lubi relaksować się przed telewizorem przy dokumentach przyrodniczych, wędkować, śledzić wydarzenia piłkarskie oraz grać w planszówki w gronie najbliższych znajomych.

Dawid szuka miłości w "Rolnik Szuka Żony"