Dorota Szelągowska przeszła trudne chwile podczas badań. Szokujące wyznanie!

Guz w piersi Doroty Szelągowskiej. Prezenterka TVN usłyszała trudną diagnozę

Widzowie kojarzą Dorotę Szelągowską przede wszystkim z ogromnej dawki optymizmu oraz zaraźliwego uśmiechu prezentowanego w telewizyjnych formatach. Obecnie prezenterka postanowiła odkryć zdecydowanie mroczniejszą część swojej codzienności, naznaczoną lękiem o własne życie. Gwiazda stacji TVN wyznała, że lekarze wykryli w jej piersi podejrzaną zmianę. Cała ta dramatyczna sytuacja całkowicie zburzyła jej dotychczasowy spokój i sprawiła, że musiała stoczyć wewnętrzną walkę o własne zdrowie.

Dorota Szelągowska szczerze o chorobie. Rutynowe badania wykryły zmianę

Dramat zapoczątkowały zwyczajne, kontrolne wizyty medyczne, które do tamtej pory nie dawały absolutnie żadnych powodów do niepokoju. Zaskoczenie było gigantyczne, kiedy nagle specjaliści poinformowali gwiazdę o błyskawicznie powiększającym się guzku. Projektantka początkowo odrzucała od siebie najczarniejsze scenariusze, ale ostatecznie musiała stawić czoła brutalnej medycznej weryfikacji. Otrzymana wiadomość o stanie zdrowia stanowiła dla niej potężny i bolesny cios.

Natychmiast ruszyła cała machina lekarskich konsultacji, specjalistycznych testów oraz desperackich prób opanowania nerwów. Prezenterka znalazła się pod skrzydłami profesjonalnej lekarki, która nie tylko błyskawicznie rozpoczęła niezbędną diagnostykę, ale zapewniła jej też nieocenione poczucie stabilności. Pomimo fachowej opieki, każda kolejna doba oczekiwania na nowe informacje stanowiła dla Szelągowskiej ogromne psychiczne brzemię.

Największym wyzwaniem dla organizmu i psychiki okazał się jednak inwazyjny zabieg biopsji. Projektantka wnętrz postanowiła zmierzyć się z tym badaniem w pojedynkę, rezygnując z fizycznej obecności bliskich w placówce. W jej wspomnieniach był to moment przepełniony potężnym bólem fizycznym i mentalnym obciążeniem. Telewizyjna gwiazda doskonale zapamiętała każdy ruch personelu medycznego oraz poszczególne wkłucia igły w gabinecie. Właśnie wtedy w pełni uświadomiła sobie własną kruchość w obliczu postawionej diagnozy.

Najgorzej prezenterka znosiła natomiast czas w zawieszeniu, kiedy musiała czekać na ostateczne wyniki pobranych w klinice próbek. Wizja tragicznego rozwoju wydarzeń przeplatała się w jej głowie z resztkami pozytywnych myśli na temat przyszłości. Co niezwykle interesujące, sama zainteresowana zachowywała w tym wszystkim zdecydowanie więcej zimnej krwi niż jej mocno zmartwione otoczenie.

Okazało się, że mam guza w piersi (...) Moja zmiana ma dwanaście milimetrów. Szybko urosła (...) Onkolożka, do której trafiłam, jest wspaniała. Założyła mi kartę DILO, która znacznie przyspiesza diagnostykę, dała skierowania na badania i jakiś rodzaj spokoju (...) Z panią doktor przechodzę krok po kroku różne warianty raka piersi i rodzaje leczenia, i to mnie właśnie uspokaja (...) Mam zrobioną biopsję gruboigłową. Moje wycinki poszły na dno. To chyba dobrze. Wszystkie cztery. Pani pielęgniarka poklepywała mnie po ręce za każdym razem, kiedy lekarka wkłuwała się w moją pierś 20-centymetrową igłą do biopsji. Zapamiętam dotyk jej rękawiczki na zawsze. To było tak czułe i tak zmieniające absolutnie wszystko. Przytuliłam ją mocno przed wyjściem z gabinetu - mówiła Szelągowska w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".