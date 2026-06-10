Emilia Komarnicka prosto z wakacji stawiła się w sądzie. Zaskakujący obrót spraw na rozprawie rozwodowej

Emilia Komarnicka prosto z urlopu na sali rozpraw

9 czerwca Emilia Komarnicka stawiła się w sądzie na pierwszej rozprawie rozwodowej. Aktorka przyjechała na miejsce niemal prosto z urlopu. Jeszcze chwilę wcześniej dzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z wyjazdu. Na Instagramie publikowała fotografie w kostiumie kąpielowym i opisywała swoje wrażenia z podróżowania z synami. Po powrocie do rzeczywistości musiała zmierzyć się z formalnościami sądowymi.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PIERWSZEJ ROZPRAWY ROZWODOWEJ KOMARNICKIEJ I KLYNSTRY!

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Za każdym razem mam poczucie, że pokazując im nowy krajobraz, inną kulturę, zapachy, smaki i ludzi, rozszerzam ich świat. Poszerzam granice tego, co znane i oczywiste. Uczę ciekawości zamiast lęku przed nieznanym. (...) Kocham patrzeć, jak odkrywają świat po swojemu. Jak zadają sto pytań, zachwycają się rzeczami, których ja już dawno przestałam zauważać. Jak przypominają mi, że wszystko można zobaczyć pierwszy raz (chyba właśnie dlatego te podróże są tak naprawdę równie ważne dla mnie, jak dla nich).

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Kryzys w związku Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry

Przez długi czas Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra uchodzili za wyjątkowo zgraną parę. Aktorzy poznali się 18 lat temu na planie serialu „Na dobre i na złe”. Znajomość z czasem przerodziła się w poważny związek. W 2017 roku wzięli ślub, a owocem ich miłości jest dwóch synów. Małżonkowie stronili od skandali i chronili swoją prywatność, dlatego informacje o problemach w ich relacji były sporym zaskoczeniem.

Pierwsze domysły o kryzysie pojawiły się, gdy aktorzy przestali posługiwać się podwójnymi nazwiskami. Argumentowali to wówczas względami zawodowymi. Spekulacje o rozpadzie związku jednak nie zniknęły. W sierpniu 2025 roku wyszło na jaw, że do sądu wpłynęły dokumenty rozwodowe.

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Czy to już koniec małżeństwa Komarnickiej i Klynstry?

Pierwsze spotkanie w sądzie, które miało miejsce 9 czerwca, wiązało się z ogromnymi emocjami. Jeszcze przed wejściem na salę rozpraw, na korytarzu można było dostrzec chłód między małżonkami. Aktorzy unikali kontaktu wzrokowego i nie przywitali się ze sobą. Sytuacja zmieniła się diametralnie po wyjściu z sali. Para nie szczędziła sobie uśmiechów i przyjaznych gestów, a nawet padła sobie w ramiona!

Serdeczność i dobre nastroje sugerowały, że małżeństwo przeszło do historii. Redbad Klynstra dziękował fotoreporterom za gratulacje, a prawnik aktorki miał sugerować, że sprawa została sfinalizowana. Mimo to, jak informuje portal Pudelek, ostateczny wyrok nie zapadł, a sprawa została odroczona!

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PIERWSZEJ ROZPRAWY ROZWODOWEJ KOMARNICKIEJ I KLYNSTRY!

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