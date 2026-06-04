Festiwal w Opolu zdominowany przez biel. Doda i Wyszkoni wystąpiły w kreacjach niczym z ołtarza

Historia Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu

Inauguracja najważniejszego muzycznego wydarzenia w Polsce miała miejsce w 1963 roku i do dziś stanowi absolutny fundament naszej rozrywki. Pomysłodawcami tego wielkiego święta muzyki byli ówcześni dziennikarze radiowej Trójki, czyli Jerzy Grygolunas oraz Mateusz Święcicki. Ich śmiały pomysł błyskawicznie podchwycił i zrealizował gospodarz miasta Karol Musioł, zlecając niezwykle szybką budowę Amfiteatru Tysiąclecia. Podstawową misją opolskiego widowiska od zawsze było promowanie wyłącznie polskich utworów i wspieranie artystycznej swobody, co stanowiło wyraźny kontrast dla międzynarodowej formy słynnego festiwalu w Sopocie.

Przez ponad sześć dekad istnienia muzyczna impreza wypromowała najważniejsze postaci rodzimego show-biznesu. To właśnie tam swoje wielkie chwile przeżywali legendarni artyści tacy jak Maryla Rodowicz, Ewa Demarczyk, Marek Grechuta czy Czesław Niemen. Warto zaznaczyć, że regularną organizację czerwcowych koncertów zablokowano zaledwie raz w historii, kiedy w 1982 roku wszelkie masowe wydarzenia kulturalne zatrzymało wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.

Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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Suknie ślubne na 63. Festiwalu w Opolu. Doda i Anna Wyszkoni zaskoczyły strojami

Tegoroczną odsłonę opolskiego widowiska otworzyły zmagania początkujących artystów oraz koncert Anny Wyszkoni podsumowujący trzydzieści lat jej kariery. Imprezę zainaugurowała Doda w stroju do złudzenia przypominającym kreację panny młodej. Jej stylizacja wyróżniała się gorsetem z intrygującym motywem dłoni i misterną koronką, podczas gdy dół swobodnie opadał ku ziemi. Na bardzo podobny modowy klimat zdecydowała się uczestniczka konkursu Sara Girgis. Jej sylwetkę podkreślała prosta biała sukienka z opuszczonymi ramiączkami. Z kolei świętująca wielki jubileusz Anna Wyszkoni założyła wyjątkowo obszerną i bufiastą suknię, której imponujące fale materiału przykuwały uwagę zwłaszcza wokół ramion wokalistki. Kompletny przegląd tych zjawiskowych kreacji udostępniamy w specjalnej galerii ze zdjęciami.