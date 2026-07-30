Jasper Sołtysiewicz wkracza na parkiet "Tańca z Gwiazdami". Wspiera go sławna aktorka

Kim jest Jasper Sołtysiewicz? Aktor z "Barw szczęścia" na parkiecie Polsatu

Jasper Sołtysiewicz, urodzony 23 września 1997 roku w Warszawie, swoje pierwsze kroki w show-biznesie stawiał już jako dziecko. Zaczynał jako model i twarz licznych kampanii reklamowych, by w 2013 roku zadebiutować w serialu "Wawa Non Stop". Prawdziwą przepustką do sławy okazał się jednak rok 2018, kiedy to dołączył do obsady popularnej telenoweli TVP2 "Barwy szczęścia". Wcielając się w postać Justina Skotnickiego, zaskarbił sobie ogromną sympatię telewizyjnej publiczności.

Jego aktorskie portfolio obejmuje znacznie więcej serialowych produkcji. Widzowie mogli go oglądać między innymi w "Dzielnicy strachu", gdzie grał dzielnicowego Jana Walickiego, a także w takich tytułach jak "Miłość na zakręcie", "Znaki", "Święty", "Korona królów" czy "Komisarz Mama". Wziął również udział w komediowym "Algorytmie miłości" oraz zagrał w pełnometrażowym filmie "Czuwaj".

Teraz przed młodym aktorem kolejne wyzwanie. Jesienią 2026 roku zobaczymy go w 19. edycji hitowego programu Polsatu, "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Jasper Sołtysiewicz i Wiktoria Gąsiewska. Historia związku gwiazdorskiej pary

Życie prywatne Jaspera Sołtysiewicza również budzi spore zainteresowanie. Aktor jest związany z Wiktorią Gąsiewską, a ich drogi skrzyżowały się najprawdopodobniej na planie "Barw Szczęścia". O tym, że są razem, oficjalnie poinformowali pod koniec 2022 roku. Wspólne pozowanie na czerwonym dywanie podczas gali z okazji 30-lecia stacji Polsat, pełne czułości gesty, nie pozostawiły złudzeń. W jednym z wywiadów dla portalu Party, Gąsiewska podkreślała, że kluczem do ich szczęścia jest naturalność i otwarty dialog.

- Komunikacja - to jest bardzo ważne. Wsparcie również. Cieszenie się z sukcesów drugiej osoby i dodawanie wiatru w skrzydła niż podcinanie - to jest bardzo ważna umiejętność. No i myślę, że spędzanie wspólnie czasu jak najwięcej. My bardzo dużo czasu spędzamy razem i nam dobrze robi. Wręcz tak dziwnie nam jak jesteśmy gdzieś daleko od siebie - powiedziała.

Obecnie para mieszka pod jednym dachem, a ich wspólną pasją są podróże. Zakochani chętnie dzielą się w internecie fragmentami swojego życia, co niezmiennie cieszy ich licznych obserwatorów w mediach społecznościowych.

"Afryka Express": Wiktoria Gąsiewska i Mateusz Gąsiewski o wyzwaniach w programie | WYWIAD