Gwiazdy show-biznesu w hitowym teleturnieju. "The Floor" powraca ze specjalnym wydaniem

Nowe oblicze The Floor. Steczkowska, Socha i Kurek w edycji VIP

Teleturniej "The Floor" błyskawicznie zyskał uznanie widzów telewizji TVN. Szybkie tempo gry, pojedynki twarzą w twarz i napięcie trzymające do samego końca zagwarantowały mu pozycję lidera wśród tego typu produkcji stacji. Obecnie twórcy powracają z następną edycją, w której zaplanowano liczne niespodzianki i innowacje.

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Specjalne odcinki The Floor. Celebryci zawalczą na telewizyjnej podłodze

Widzowie po raz pierwszy po przerwie zobaczą program w formie specjalnej "The Floor VIP Challenge". W dwóch unikalnych odsłonach na telewizyjnej posadzce staną przedstawiciele polskiego show-biznesu i słynni internauci. Biorący udział w grze będą musieli wykazać się erudycją, refleksem oraz umiejętnością działania pod presją uciekającego czasu.

W gwiazdorskich wydaniach teleturnieju zobaczymy plejadę znanych postaci. Obok Justyny Steczkowskiej wystąpią m.in. Ewa Drzyzga, Krzysztof Skórzyński, aktorki Małgorzata Socha, Sonia Bohosiewicz i Marta Wierzbicka. Swoich sił spróbują także siatkarz Bartosz Kurek, choreograf Agustin Egurrola oraz stylistka Malwina Wędzikowska. Wśród zaproszonych znaleźli się ponadto twórcy internetowi: Anna Szczepaniak (Nocotyania), Filip Panek (YOSHI) i Adam Mirek.

Stała ramówka z programem wystartuje w ostatnich dniach wakacji. Od 31 sierpnia fani będą mieli okazję śledzić rywalizację od poniedziałku do czwartku w godzinach wieczornych na antenie TVN. Stacja ogłosiła przygotowanie dwóch nowych sezonów, w których weźmie udział aż dwieście nowych osób.

Twórcy programu wprowadzili innowacje w mechanice gry. Zasadniczą modyfikacją będzie przyznanie specjalnego immunitetu osobie, która do 12. odcinka weźmie udział w największej liczbie starć. Taki zawodnik zostanie czasowo wykluczony z bezpośrednich walk. Pozostali gracze nie będą mogli zaprosić go do pojedynku, a system nie wytypuje go ponownie, dopóki na planszy nie zostaną wyeliminowane wszystkie pojedyncze sektory.

Do rywalizacji powraca ceniony przez uczestników "złoty kwadrat". Gracz, który zwycięży w trzech kolejnych pojedynkach, zdobędzie wyjątkowe korzyści. Może otrzymać dodatkowe pięć sekund podczas decydującego starcia lub dokonać zmiany dziedziny pytania. Tym razem zasada zmiany kategorii została rozszerzona - uczestnik ma prawo wybrać nie tylko swój własny kwadrat, ale też pola należące do dwóch innych konkurentów.

Ciekawostką będzie wprowadzenie "ukrytego kwadratu". Jest to specjalny bonus w postaci vouchera o wartości dziesięciu tysięcy złotych. Uczestnicy odkryją jego obecność w chwili, gdy zjawią się na danym polu lub kiedy to pole wyzwie ich do gry.

Rolę gospodarza teleturnieju "The Floor" wciąż pełni aktor Mikołaj Roznerski. Realizacja formatu powierzona jest spółce Rochstar, a nagrania odbywają się w studiach w Holandii.

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