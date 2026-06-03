Joanna Kołaczkowska ukrywała dramat przed światem. Tak wyglądały jej ostatnie chwile

Przez wiele lat artystka stanowiła absolutny filar polskiego kabaretu, zjednując sobie serca publiczności błyskotliwym dowcipem oraz sceniczną autentycznością. Joanna Kołaczkowska dysponowała niesamowitym talentem, dzięki któremu potrafiła doprowadzić publiczność do łez zarówno ze śmiechu, jak i głębokiego wzruszenia. Spektakle grupy Kabaret Hrabi przeszły do historii rozrywki, a sama aktorka stała się niedoścignionym wzorem inteligentnego żartu na najwyższym poziomie.

Dramatyczny finał choroby nastąpił w nocy z 16 na 17 lipca 2025 roku, gdy aktorka ostatecznie uległa wysoce agresywnemu nowotworowi mózgu. Ceremonia pożegnalna gwiazdy odbyła się w poniedziałek 28 lipca. W ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi współpracownicy ze sceny, a także ogromne rzesze zasmuconych miłośników jej twórczości.

Joanna Kołaczkowska nie żyje. Tragiczne wieści przekazali jej przyjaciele Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Początki choroby Joanny Kołaczkowskiej i diagnoza glejaka

Gwiazda kabaretu słynęła z niespożytej energii podczas występów, jednak w zaciszu domowym mierzyła się z tragiczną diagnozą, którą długo trzymała w tajemnicy. Lekarze rozpoznali u niej glejaka mózgu, należącego do grupy najgroźniejszych chorób nowotworowych. Znajomi zmarłej podkreślają, że symptomy w żadnym stopniu nie zwiastowały nadchodzącej tragedii. Początkowo skarżyła się jedynie na gwałtowne pogorszenie formy oraz intensywne bóle głowy.

Szczegóły dotyczące okresu przed rozpoznaniem choroby zdradził założyciel Kabaretu Hrabi i bliski druh aktorki, Dariusz Kamys. Mężczyzna ze sporym wzruszeniem wspominał przyjaciółkę podczas emisji programu „Niepożegnalna Joanna Kołaczkowska” na antenie telewizji Polsat. Twórca opisał moment, w którym silny kryzys zdrowotny zmusił aktorkę do przerwania wspólnych ćwiczeń przed występem.

„Ona się nie martwiła o siebie, ona się martwiła, co będzie z nami, jak sobie poradzimy.”

Dariusz Kamys z Kabaretu Hrabi wspomina zmarłą artystkę

Zmagając się z potężnym cierpieniem, gwiazda nadal stawiała dobro swoich kolegów ponad własne problemy zdrowotne. Jej zawodowi partnerzy zaznaczają, że taka postawa charakteryzowała ją przez całą karierę, ponieważ zawsze wykazywała się niezwykłą empatią i troską o cały zespół.

Lider grupy kabaretowej nie ukrywa, że rozmowy o zmarłej przyjaciółce nadal sprawiają mu gigantyczny ból. Cała ekipa artystyczna wciąż zmaga się z potężnymi emocjami oraz nieustannie odczuwa bolesną pustkę po stracie najważniejszego członka formacji.

„Jest mi zbyt trudno o tym mówić”

– wyznał.

Odejście liderki postawiło przed formacją absolutnie karkołomne wyzwanie zawodowe i prywatne. Grupa musiała opracować zupełnie nowy materiał sceniczny bez udziału osoby będącej centralnym punktem całego projektu. Dariusz Kamys otwarcie przyznaje, że akceptacja tak gigantycznej straty graniczyła z cudem dla wszystkich zaangażowanych w projekt.

„Szczególnie trudne było to oswajanie się z jej nieobecnością. Nowy program zrobiliśmy bez kobiety. Nie wyobrażam sobie, że jakaś inna kobieta mogłaby ją zastąpić. Ona jest nie do zastąpienia.”

Przyjaciele ze sceny z nostalgią przywołują chwile z okresu terapii nowotworowej, kiedy to zmagająca się z glejakiem aktorka wciąż żyła sprawami grupy. Nieustannie dopytywała o nadchodzące projekty i wyrażała ogromne zaniepokojenie o dalsze losy ukochanego kabaretu.

Maciej Stuhr i Artur Andrus opłakują śmierć Joanny Kołaczkowskiej

Produkcja telewizji Polsat zaprezentowała również wypowiedzi wielu innych postaci ze świata kultury, w tym Macieja Stuhra, Artura Andrusa, Adama Nowaka, Tomasza Majera oraz Łukasza Pietscha. Artyści solidarnie opisywali zmarłą jako postać jedyną w swoim rodzaju. Jej bezpretensjonalność i wrodzona szczerość zaskarbiły jej sympatię całego środowiska oraz milionów Polaków.

Internet wciąż zalewa fala melancholijnych komentarzy oraz nagrań z najpopularniejszych występów uwielbianej aktorki. Znaczna część internautów otwarcie pisze, że nie potrafi pogodzić się z tak niespodziewaną tragedią. Miłośnicy jej talentu starają się w ten sposób oddać hołd i podziękować za lata doskonałej rozrywki.

Kreacje aktorskie, zaraźliwy śmiech, unikalna barwa głosu i sceniczny dynamizm Joanny Kołaczkowskiej na trwałe zapisały się w annałach rodzimej sceny satyrycznej. Najbliżsi stracili wyjątkową osobę, a polska publiczność pożegnała gwiazdę najwyższego formatu, której miejsca nikt już nigdy nie zajmie.

Sonda Tęsknisz za Joanną Kołaczkowską? Bardzo! Bez niej jest mi smutno Nie, ale czasem przypominam sobie jej skecze Nie znam