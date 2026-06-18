Kulisy pierwszych odcinków Rancza. Tak zaczynał Paweł Królikowski jako Kusy

Fenomen serialu Ranczo. Miliony widzów przed telewizorami

Emitowana w latach 2006–2016 na antenie TVP1 produkcja urosła do rangi prawdziwego krajowego hitu. Co ciekawe, decydenci początkowo planowali zakończyć ten telewizyjny format zaledwie po czterech transzach, a premierowe odsłony wcale nie zapowiadały tak niespotykanego triumfu. Ostatecznie komediowa opowieść urosła do miana gigantycznego przeboju, który w szczytowych momentach przyciągał przed ekrany nawet 10 milionów odbiorców.

Publiczność błyskawicznie zafascynowała się losami Lucy – młodej obywatelki Stanów Zjednoczonych, która porzuciła dotychczasowe życie i osiadła w odziedziczonym po babci dworku w fikcyjnych Wilkowyjach. Oś fabuły opierała się również na niezapomnianych dysputach na miejscowej plebanii oraz nieustannych konfliktach braci bliźniaków z rodu Koziołów. Ogromną popularność zyskała także słynna ławeczka, a wypowiadane tam kwestie na stałe zapisały się w historii polskiej popkultury.

Ten spektakularny rynkowy sukces doprowadził do sytuacji, w której twórcy zrealizowali łącznie aż dziesięć serii. Zamknęło się to w imponującej liczbie 130 odcinków, a miłośnicy komedii doczekali się także pełnometrażowej wersji wyświetlanej w salach kinowych.

Paweł Królikowski debiutuje w serialu Ranczo jako Kusy

Widzowie mogli zobaczyć Pawła Królikowskiego w roli Kusego już w premierowym epizodzie popularnej produkcji. Z fabuły wynikało, że po tragicznym pożarze własnego dobytku mężczyzna znalazł wsparcie u świętej pamięci babki Lucy Wilskiej. W zamian za drobne prace gospodarcze na terenie posesji, staruszka zaoferowała mu darmowy dach nad głową. Kusy stanowczo odrzucił też próby wciągnięcia go w intrygę wójta Kozioła, który planował za bezcen przejąć posiadłość od Amerykanki i wyremontować ją dla swojej córki Klaudii.

Bezpośrednio po zapoznaniu się z Lucy, Kusy zadeklarował pełną chęć pomocy w doprowadzeniu zrujnowanej nieruchomości do odpowiedniego stanu. Wspólnie zajęli się porządkowaniem podłóg, a mężczyzna lojalnie i wprost ostrzegł nową właścicielkę przed mocno zaniżoną ofertą finansową lokalnego polityka. Bohater zagwarantował Wilskiej wszechstronne wsparcie, oferując swoje usługi nie tylko przy drobnych przeróbkach remontowych, ale także przy wszelkich obowiązkach wokół domu.

Co dalej z postacią Kusego? Reżyser serialu Ranczo zabrał głos

Zmagający się z ciężką chorobą Paweł Królikowski zmarł w 2020 roku, a jego odejście wywołało szok wśród fanów, którzy początkowo nie mogli pogodzić się z tragicznymi informacjami. Kiedy oficjalnie ogłoszono powrót „Rancza” w formie wielkiego spin-offu, natychmiast ruszyła lawina spekulacji dotyczących dalszych losów Kusego. Wielbiciele produkcji intensywnie zastanawiali się, czy twórcy wykorzystają sztuczną inteligencję, czy zdecydują się na angaż zupełnie nowego aktora do tej roli.

Jak ustalił dziennik „Super Express”, reżyser formatu Wojciech Adamczyk podjął jednoznaczną decyzję o niezastępowaniu zmarłych członków obsady. Dzięki tym doniesieniom stało się jasne, że nikt inny nie wcieli się w postać Kusego w zastępstwie za Pawła Królikowskiego. Na obecnym etapie twórcy wciąż jednak trzymają w tajemnicy szczegóły dotyczące tego, w jaki dokładnie sposób zostanie zakończony wątek tego bohatera.

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