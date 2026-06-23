Laluna w rozpaczy po stracie bliskiej istoty. Nie ukrywa swojej żałoby

Kariera Laluny w programie TTV oraz jej działania dla zwierząt

Katarzyna Lirsz, znana w polskim show-biznesie pod pseudonimem Laluna Unique, zyskała ogromną rozpoznawalność dzięki udziałowi w hitowym formacie stacji TTV, zatytułowanym "Królowe życia". Jej znakiem rozpoznawczym jest odważny wizerunek, na który składają się liczne tatuaże oraz widoczne na pierwszy rzut oka modyfikacje ciała, osiągnięte poprzez operacje plastyczne i ingerencje z zakresu medycyny estetycznej. Celebrytka nie ukrywa faktu, że poddała się zabiegom poprawiającym urodę, w tym liftingowi twarzy i modelowaniu ust, z których część wykonywała w specjalistycznych klinikach w Turcji. Uważa te działania za świadomą decyzję o dbaniu o swój wizerunek.

Poza telewizyjną karierą, Laluna prowadzi biznes w branży odzieżowej, będąc właścicielką butiku. Intensywnie rozwija także swoje profile w przestrzeni internetowej, gdzie zyskała rzeszę wiernych fanów. Po zakończeniu emisji popularnego reality-show spróbowała swoich sił w zupełnie nowej dziedzinie, mianowicie w popularnych walkach typu freak fight. Jednak to nie wszystko. Celebrytka z dużym zaangażowaniem wspiera organizacje charytatywne ratujące zwierzęta. Od ponad dwunastu miesięcy regularnie chwali się w sieci wynikami przeprowadzanych interwencji, a także podejmuje wysiłki mające na celu uświadomienie społeczeństwu, jak ważna jest troska o domowych pupili.

Laluna pożegnała ukochanego pupila i oskarża lekarzy o brak kompetencji

Mimo iż gwiazda od dłuższego czasu z zaangażowaniem walczyła o dobrostan innych, nikt nie przypuszczał, z jakim problemem mierzy się w swoim życiu prywatnym. Pod koniec czerwca, a dokładnie 23 czerwca 2026 roku, Laluna podzieliła się ze swoimi obserwatorami dramatyczną wiadomością o osobistej stracie.

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- Nie potrafię tego zrozumieć. Nie potrafię opisać bólu, który nas spotkał. Odeszła część nas. Hermes, kocham cię nad życie, bez ciebie nic już nie ma sensu. Walczyłam o ciebie z całych sił. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie podołaliście, lekarze. Nie potrafię zrozumieć nic. Nie wiem, co mam myśleć, nie wiem, co mam mówić. Jest mi bardzo ciężko, życie straciło sens - napisała tajemniczo Laluna.

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Szybko wyszło na jaw, że rozdzierające serce wpisy dotyczyły śmierci jej ukochanego zwierzęcia. Fani natychmiast wyrazili głębokie współczucie z powodu jej wielkiej straty. Internauci w licznych komentarzach podkreślali, że zwierzęta stanowią integralną część rodziny. Zadeklarowali również pełne wsparcie duchowe w tych niezwykle trudnych i przepełnionych smutkiem dniach, łącząc się w bólu z pogrążoną w rozpaczy celebrytką.