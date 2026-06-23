Bolesne wyznanie na temat ks. Kazimierza Orzechowskiego. Proboszcz ze "Złotopolskich" nie był keystaliczny

Postać z niedzielnego popołudnia

W swojskim, pachnącym lipami świecie „Złotopolskich” każda postać miała swoje miejsce. Był nestor rodu, był lokalny komendant i listonosz, który wiedział wszystko o wszystkich. Był też serialowy proboszcz, grany przez księdza Kazimierza Orzechowskiego – postać, która dla milionów widzów stanowiła symbol spokoju i moralnego kompasu małej społeczności. Jego obecność na ekranie była tak naturalna jak niedzielny rosół, a jego postać wpisywała się w ciepły, rodzinny klimat telenoweli. Jednak za kulisami tej roli kryła się historia, która na dobre przełamała sielankowy obrazek.

Co szeptano po jego śmierci?

Gdy w 2006 roku Ks. Kazimierz Orzechowski zmarł, światło dzienne zaczęły wychodzić informacje, które nigdy nie miały prawa pojawić się w scenariuszu serialu. Zaczęto mówić o jego skrywanej, homoseksualnej orientacji. Już lata temu pisarz Jerzy Nasierowski jako jeden z pierwszych opowiadał o uczuciu, jakim miał go darzyć duchowny. Te doniesienia przez lata krążyły w kuluarach jako cicha, niewygodna tajemnica. Stanowiły rysę na pomniku postaci, która w telewizji uosabiała tradycyjne wartości. Prawdziwy wstrząs miał jednak dopiero nadejść, a jego źródłem stało się świadectwo młodego aktora.

Szokujące słowa w cztery oczy

Potwierdzenie tych rewelacji przyszło z najmniej spodziewanej strony. Aktor Rafał Dajbor, który przygotowywał pracę magisterską o Orzechowskim, po latach zdecydował się na publiczne wyznanie. Jego relacja rzuciła mroczne światło na postać duchownego. Dajbor opisał jednoznaczne i niestosowne zachowania, których miał doświadczać podczas spotkań z księdzem. „Notorycznie witał mnie w drzwiach swojego pokoju odziany w t-shirt, rozpięty szlafrok i nic poza tym, a gdy podawałem mu rękę, oprócz uściśnięcia jej, pocierał moją dłonią o swojego członka” – wyznał. Te słowa stały się bolesnym świadectwem tego, co działo się, gdy gasły kamery.

Historia przemilczana przez lata

Opowieść Rafała Dajbora nigdy nie stała się oficjalnym tematem rozmów o „Złotopolskich”. Twórcy serialu nie poruszyli tego wątku, a on sam pozostał jednym z najcichszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych sekretów związanych z produkcją. Dziś stanowi pomijane tło dla historii aktora, który na ekranie był kimś zupełnie innym. To opowieść o tym, że nawet w najbardziej idyllicznym, telewizyjnym świecie może kryć się mrok, o którym widzowie nie mieli pojęcia, przełączając kanał po niedzielnym obiedzie.