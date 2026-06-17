Ostatnia scena Franciszka Pieczki w serialu Ranczo. Tak pożegnał się z widzami Stach Japycz

Sukces serialu Ranczo. Miliony widzów śledziły losy Lucy i braci bliźniaków

Produkcja komediowa emitowana na antenie TVP1 w latach 2006–2016 zapisała się w historii krajowej telewizji jako gigantyczny fenomen. Początkowe plany stacji zakładały zamknięcie opowieści w zaledwie czterech seriach, a premierowe epizody wcale nie zapowiadały aż tak oszałamiającego sukcesu. Z biegiem czasu projekt stał się jednak potężnym hitem komercyjnym, a w rekordowych momentach losy bohaterów śledziło przed odbiornikami nawet dziesięć milionów wiernych widzów. Polacy pokochali historię młodej Amerykanki o imieniu Lucy, która niespodziewanie postanowiła rozpocząć nowe życie w odziedziczonym po zmarłej babci dworku na terenie fikcyjnej wsi Wilkowyje. Fundamentalnym elementem fabuły, gwarantującym doskonałą rozrywkę, były ciągłe spory braci bliźniaków zajmujących stanowiska wójta i proboszcza oraz słynne filozoficzne dysputy mężczyzn przesiadujących na drewnianej ławeczce. Potężne zainteresowanie formatem skłoniło twórców do realizacji dziesięciu sezonów składających się ze stu trzydziestu odcinków, a także wypuszczenia do kin pełnometrażowego filmu.

Jak dobrze znasz bywalców ławeczki z "Rancza"? Pytanie 1 z 12 Przed czyim sklepem stoi słynna ławeczka? Solejukowej Więcławskiej Hadziukowej Następne pytanie

Franciszek Pieczka jako Stach Japycz. Aktor dołączył do obsady Rancza w drugim sezonie

Postać Stacha Japycza nie pojawiała się przed wiejskim sklepem od samego początku. Franciszek Pieczka zawitał do Wilkowyj w drugim sezonie, aby oficjalnie pogodzić się z bratem Janem. Senior chętnie pomagał w odbudowie Country Clubu, a po śmierci telewizyjnego krewnego stał się nieodłącznym bywalcem słynnej ławeczki.

Niezwykle zabawnie prezentowały się zaloty seniora do stanowczej Michałowej. Choć na początku gospodyni proboszcza traktowała go z ogromnym dystansem, wkrótce zrodziło się między nimi płomienne uczucie. Ostatecznie para stanęła na ślubnym kobiercu, a zakochany mąż zabrał swoją świeżo upieczoną żonę w podróż do Grecji.

Rozmówcy spod wiejskiego sklepu regularnie analizowali otaczającą ich rzeczywistość. Panowie poruszali nie tylko lokalne wątki, ale przede wszystkim trafnie komentowali najważniejsze wydarzenia polityczne w całej Polsce. Wiele z ich przemyśleń bezpowrotnie zapisało się w zbiorowej pamięci telewidzów.

Wzruszające zakończenie Rancza. Ostatni odcinek z udziałem Franciszka Pieczki

Finałowe ujęcia z udziałem Stacha Japycza to jeden z najpiękniejszych fragmentów w historii całej produkcji. W zasypanych gęstym śniegiem Wilkowyjach mieszkańcy przygotowywali się do wieczerzy wigilijnej i z napięciem czekali na wyniki wyborów prezydenckich. Bywalcy ławeczki zorganizowali własne święta, wznosząc przed sklepem Więcławskiej toasty kultowym Mamrotem. Po komisyjnym uwolnieniu karpi do wody aktorzy zwrócili się prosto do kamery, dziękując zgromadzonej przed telewizorami widowni za wiele lat wspólnej przygody.

Nowe odcinki Rancza bez legendarnego Japycza. Kto zastąpi Franciszka Pieczkę?

Niespodziewana śmierć Franciszka Pieczki w 2022 roku wstrząsnęła środowiskiem artystycznym i fanami, którzy zupełnie nie spodziewali się tak nagłego odejścia. Widzowie natychmiast zaczęli dopytywać o przyszłość postaci Stacha Japycza w kolejnych odsłonach formatu. Jak poinformował dziennik Super Express, twórcy kategorycznie wykluczyli pomysł zastąpienia zmarłych Franciszka Pieczki oraz Pawła Królikowskiego innymi aktorami. Dokładny sposób zakończenia ich serialowych losów pozostaje jednak tajemnicą, ponieważ ekipa dopiero rozpoczęła prace na planie zdjęciowym.

Wiadomo jednak, że w kontynuacji telewizyjnego hitu zagości zupełnie nowa postać. W rolę dalekiego członka rodziny seniora wcieli się na ekranie znakomity aktor Daniel Olbrychski.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA