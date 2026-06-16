Daniel Martyniuk na urodzinach synka Floriana. Na uroczystości zabrakło Zenka i Danuty

Daniel Martyniuk: kim jest syn Zenka Martyniuka i mąż Faustyny

Syn króla disco polo przyszedł na świat w 1989 roku jako potomek Zenona oraz Danuty Martyniuków. Mężczyzna zdobył wykształcenie nawigatora i ukończył gdyńską Akademię Morską. Zamiast kariery w wyuczonym zawodzie, zyskał jednak ogromną popularność wyłącznie za sprawą licznych afer obyczajowych. Jego życie prywatne obfitowało w zawirowania, w tym dwa zawarte związki małżeńskie, które szeroko opisywano w prasie. Owocem pierwszego ślubu z Eweliną jest córka Laura. W 2023 roku wziął z kolei ślub z Faustyną, a w czerwcu 2025 roku para powitała na świecie syna Floriana.

Wizerunek syna wokalisty mocno zniszczyły internetowe wybryki, do których zalicza się udostępnianie wulgarnych relacji oraz upublicznienie nagich fotografii swojej obecnej partnerki życiowej. Głośnym echem w mediach odbił się incydent z października 2025 roku, kiedy to z powodu jego awantur na pokładzie samolotu lecącego do Warszawy maszyna musiała przymusowo lądować w Nicei. Interweniowały tam służby mundurowe, chociaż sam podróżny zapowiedział wejście na drogę prawną przeciwko liniom lotniczym, skarżąc się na niesprawiedliwe potraktowanie. Zaledwie dwa miesiące później, w święta Bożego Narodzenia 2025 roku, mężczyzna publicznie oskarżył ojca o stosowanie przemocy domowej wobec matki.

Kres medialnym aktywnościom położyły nagrania zawierające obelgi skierowane pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Wkrótce po tej fali oburzenia sprawca zamieszania całkowicie zniknął z portali społecznościowych. Szybko wyszło na jaw, że potomek lidera grupy Akcent rozpoczął specjalistyczną terapię, by powalczyć o lepszą przyszłość dla siebie i swoich bliskich.

Daniel Martyniuk jednak pojawił się na chrzcie syna! Kilka dni wcześniej wywołał aferę w samolocie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Syn Daniela Martyniuka i Faustyny skończył rok. Luksusowe auto w prezencie

Obecnie znany celebryta znacznie ostrożniej dzieli się swoim życiem prywatnym w wirtualnej przestrzeni po powrocie do mediów. Ta wizerunkowa metamorfoza ma ścisły związek z dobrem małego Floriana, który właśnie obchodził swoje pierwsze urodziny. Żona Faustyna opublikowała w sieci materiał wideo z kameralnego przyjęcia dla najbliższych. Zgromadzeni goście cieszyli się widokiem okolicznościowego tortu oraz personalizowanych balonów, a na solenizanta czekały kosztowne podarunki. Wśród nich znalazł się dziecięcy model Lamborghini Revuelto, którego cena sięga nawet dwóch tysięcy złotych, co zależy od konkretnego wariantu i zamówionych dodatków. Na udostępnionym nagraniu można dostrzec uśmiechniętego ojca, który jednak ewidentnie trzyma się lekko na uboczu wydarzeń.

Obserwatorów w internecie najbardziej zaintrygował jednak pewien szczegół dotyczący zaproszonych członków rodziny. Z udostępnionych relacji jasno wynika, że przy suto zastawionym stole zabrakło lidera grupy Akcent oraz jego żony Danuty. Dziadkowie chłopca w ogóle nie pojawili się na pamiątkowych filmach, chociaż wszystkie krzesła na urodzinowym spotkaniu były zajęte.

Dokładne ujęcia z przebiegu roczku małego Floriana zostały uwiecznione na specjalnych fotografiach i krótkich materiałach wideo, które można zobaczyć w sieci.