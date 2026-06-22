Gwiazdy "Rancza" znowu razem na planie. Serialowa Michałowa mocno się zmieniła

Nowe odcinki "Rancza". Co wiadomo o powrocie serialu?

Informacja o wznowieniu produkcji "Rancza" wywołała ogromne emocje wśród widzów. Dekadę po zakończeniu emisji, Telewizja Polska zatwierdziła realizację finałowej, sześcioodcinkowej mini-serii, która ostatecznie zamknie historie bohaterów z Wilkowyj. Aktorzy wrócili już na plan zdjęciowy, by stworzyć zakończenie, na które miłośnicy serialu czekali od 2016 roku.

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Reżyserią ponownie zajmuje się Wojciech Adamczyk, a fabuła bazuje na scenariuszu autorstwa nieżyjącego Andrzeja Grembowicza, który dokończył jego syn, Marcin. Na ekranie zobaczymy większość dawnej ekipy, w tym Cezarego Żaka, Ilonę Ostrowską czy Artura Barcisia. Z szacunku dla zmarłych Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki, role Kusego i Stacha Japycza nie zostaną obsadzone nowymi aktorami. W obsadzie pojawi się jednak Daniel Olbrychski, który zagra zupełnie nową postać. Widzowie obejrzą nowe odcinki wiosną 2027 roku.

Quiz dla fanów "Rancza". Jak dobrze znasz plebanię? Pytanie 1 z 13 Jak ma na imię ksiądz proboszcz (późniejszy biskup), brat bliźniak wójta Pawła Kozioła? Jan Piotr Jakub Następne pytanie

Grażyna Zielińska pokazała zdjęcie z Martą Lipińską na planie "Rancza"

Odtwórczyni roli Babki, Grażyna Zielińska, z entuzjazmem opowiada o powrocie do pracy nad serialem. Aktorka w wywiadzie dla radia VOX FM wyznała, że cieszy się na domknięcie wielu rozpoczętych wcześniej wątków. Niespodzianką dla internautów okazało się opublikowane przez nią zdjęcie z planu, na którym pozuje z Martą Lipińską. Ponieważ aktorka grająca Michałową nieczęsto pojawia się publicznie, jej widok był sporym zaskoczeniem – na najnowszej fotografii widać, że w porównaniu do zdjęć sprzed lat, gwiazda znacznie straciła na wadze.

- Co by nie mówić, bardzo przyjemnie jest grać u boku pani MARTY LIPIŃSKIEJ - napisała Grażyna Zielińska.

W sekcji komentarzy fani nie szczędzili ciepłych słów, podkreślając świetny wygląd obu artystek. Część internautów miała jednak obawy dotyczące reaktywacji produkcji, na co Grażyna Zielińska odpowiedziała wprost.

- Ale lepiej spróbować ją przeskoczyć (poprzeczkę - przyp.pd) niż żałować, że się nawet nie próbowało - podsumowała Zielińska.