Dominika Rybak zmaga się z poważną chorobą. Zwyciężczyni „Królowej Przetrwania” ujawnia diagnozę

Początki kariery Dominiki Rybak w sieci

Dominika Rybak zapisała się w pamięci polskich internautów przede wszystkim jako popularna twórczyni na TikToku, streamerka oraz uczestniczka gal freak fightowych. Na samym początku swojej drogi w mediach społecznościowych chętnie relacjonowała życie codzienne w rodzinnym Szczecinie, by ostatecznie pokazywać swoje losy po przeprowadzce do Tajlandii. Widzowie docenili ją głównie za bezkompromisowe podejście do rzeczywistości i naturalność. Influencerka słynie z bezpośredniego komunikowania swoich opinii i nierzadko sięga po ostre słowa.

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Dolegliwości układu pokarmowego Dominiki Rybak

Twórczyni internetowa poinformowała na swoim kanale na TikToku, że boryka się z bardzo poważnymi schorzeniami ze strony układu trawiennego. Szczegóły dotyczące swojego stanu zdrowia Dominika Rybak wyjawiła w trakcie rozmowy przeprowadzonej z dziennikarzami stacji radiowej VOX FM.

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- Z tego, co się dowiedziałam, bardzo dużo osób na to cierpi i bardzo dużo ludzi w ogóle to bagatelizuje. Miałam bardzo zróżnicowane diagnozy, jeżeli chodzi o przyczyny. Wydaje mi się, że mogłam trochę za długo bagatelizować problemy z wypróżnianiem. Przełożyło się na to branie tabletek przeczyszczających. Po jakimś czasie moje jelita się rozleniwiły i były przyzwyczajone do pracy tylko pod wpływem leków. Normalna dawka przestała na mnie działać, bo organizm się przyzwyczaił, więc musiałam brać ich więcej i więcej. Finalnie zatoczyło się wielkie błędne koło i moje jelita nie były w stanie normalnie funkcjonować bez pomocy. Jak próbowałam odstawić te tabletki, sytuacja była krytyczna - nic nie ruszało i nic nie pracowało. To doprowadziło mnie właśnie do SIBO - powiedziała Dominika Rybak.

W trakcie wywiadu influencerka zaznaczyła, że od razu wdrożyła konieczną terapię, mimo iż sam proces leczenia okazał się bardzo wymagający.

- Postanowiłam spróbować leczenia dietą FODMAP, co wcale nie jest proste. Tam jest określona gramatura na dane rzeczy, istnieje lista miliona produktów, których nie możesz jeść, a to, co możesz, jest wyliczone na porcje. Wytrzymałam tak chyba dwa miesiące, potem stopniowo z tego schodziłam i teraz jest okej. Jedyny problem, jaki mi został, to to, że cały czas wzdyma mi brzuch po niektórych produktach. Jeszcze nie do końca mam stwierdzone, co dokładnie mi nie służy, ale przynajmniej kwestia wypróżniania się unormowała. Obserwuję swój organizm, bo to działa właśnie na zasadzie samoobserwacji - każdy ma inaczej. Ktoś może postawić diagnozę wstępną, ale to, czego powinnam unikać, muszę już wyrozumieć sama - powiedziała Dominika.

SIBO stanowi medyczny zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego, kiedy to mikroorganizmy występujące naturalnie w jelicie grubym zaczynają się namnażać w zupełnie innym obszarze. Taka anomalia wywołuje silną fermentację resztek pokarmowych, co ostatecznie prowadzi do uporczywych wzdęć, ostrych bólów brzucha, gazów oraz nawracających biegunek.