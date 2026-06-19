Król disco-polo zawładnie Kielcami, ale na scenie nie będzie sam

Uwaga Kielce i wszyscy fani najlepszej tanecznej zabawy! Szykujcie się na muzyczne trzęsienie ziemi, bo już dziś, 19 czerwca 2026 roku, legendarny Amfiteatr Kadzielnia zamieni się w prawdziwą stolicę disco-polo! Przed nami Kielecka Gala Disco Polo 2026: impreza, na której po prostu trzeba być. Jeśli kochacie skoczne rytmy i refreny, które same wpadają w ucho, to lepszego planu na ten wieczór nie znajdziecie!

Król jest tylko jeden! Zenon Martyniuk rozgrzeje Kadzielnię!

Na czele tej roztańczonej "armii" stanie nikt inny, jak niekwestionowany król polskiej sceny tanecznej: Zenon Martyniuk! Przygotujcie swoje gardła, bo na pewno nie zabraknie takich nieśmiertelnych hitów jak „Przez twe oczy zielone” czy „Przekorny los”. Występ Zenka to zawsze gwarancja fenomenalnej atmosfery i wspólnego śpiewania, które niesie się po całej okolicy. Tego wieczoru Kielce oszaleją z radości!

Ale to dopiero początek! Tuż obok króla na scenie zamelduje się książę nowej fali, artysta, który swoimi latynoskimi rytmami podbił listy przebojów: Skolim. Kiedy z głośników poleci „Wyglądasz idealnie” albo „Temperatura”, nogi same poniosą Was do tańca. Energia, jaką ten wokalista wnosi na scenę, jest po prostu nie do podrobienia.

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Moc największych gwiazd na jednej scenie

Organizatorzy zadbali o to, by ten wieczór był absolutnie wyjątkowy. Poza głównymi gwiazdami, na scenie zobaczymy prawdziwą plejadę artystów, którzy od lat rozpalają parkiety w całej Polsce. Szykujcie się na potężną dawkę przebojów od takich wykonawców jak:

Łobuzy - ich „Ona czuje we mnie piniądz” to już klasyk, który zna każdy fan gatunku!

- ich „Ona czuje we mnie piniądz” to już klasyk, który zna każdy fan gatunku! Defis - mistrzowie romantycznych, ale i porywających do tańca kawałków, z „Niespotykanym kolorem” na czele.

- mistrzowie romantycznych, ale i porywających do tańca kawałków, z „Niespotykanym kolorem” na czele. Topky - ten energetyczny duet dziewczyn udowodni, że siła jest kobietą! Ich hity to czysta moc!

- ten energetyczny duet dziewczyn udowodni, że siła jest kobietą! Ich hity to czysta moc! Extazy - charyzma i sceniczna petarda. Przygotujcie się na taneczne szaleństwo w najlepszym wydaniu.

To jednak nie wszystko! Skład Kieleckiej Gali Disco Polo 2026 uzupełnią także zespoły WonerS oraz Fox, którzy zadbają o to, byście nie przestali się bawić ani na sekundę. To będzie prawdziwy maraton największych hitów disco-polo!

Kielecka Gala Disco Polo 2026: gdzie i kiedy?

Zapamiętajcie te szczegóły, bo tego wydarzenia nie można przegapić! Widzimy się już dzisiaj w jednym z najpiękniejszych amfiteatrów w Polsce.

Miejsce: Amfiteatr Kadzielnia, ul. Legionów 1, Kielce Data: Piątek, 19 czerwca 2026 roku Start imprezy: godz. 18:30

Jeśli jeszcze jakimś cudem nie macie biletów, to ostatni dzwonek, by to nadrobić! Sprawdzajcie oficjalne kanały sprzedaży, bo liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie jest ogromne. Zbierzcie znajomych i wpadajcie do Kielc na imprezę, która naładuje Was pozytywną energią na całe lato! Do zobaczenia pod sceną!