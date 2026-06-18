Sandra Kubicka opowiada o nowym partnerze. Tak Adam Zaorski dogaduje się z jej małym synkiem

Kim jest Sandra Kubicka? Początki kariery znanej polskiej modelki

Sandra Kubicka jest znaną polską influencerką i modelką, która pierwsze kroki w świecie mody stawiała w Stanach Zjednoczonych. Współpracowała tam z wielkimi markami pokroju Guess oraz Victoria’s Secret. W krajowym show-biznesie zasłynęła głównie w 2019 roku dzięki dotarciu do półfinału i zajęciu trzeciego miejsca w formacie „Taniec z Gwiazdami”. Kolejnym ważnym etapem w jej karierze był rok 2023, kiedy to Telewizja Polska powierzyła jej funkcję prowadzącej program telewizyjny „Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć”.

Prywatnie modelka przez kilka lat była w związku z muzykiem Aleksandrem Baronem, z którym ma syna Leonarda. Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i zakończyło się rozwodem w 2026 roku. Mimo rozstania celebrytka nadal aktywnie działa w sieci.

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Sandra Kubicka opowiada o nowym związku. Tak Adam Zaorski traktuje syna modelki

W 2026 roku dziennikarze „Super Expressu” donosili o nowej relacji modelki. Chwilę później gwiazda sama przedstawiła partnera w mediach społecznościowych. Nowy wybranek celebrytki to Adam Zaorski zajmujący się biznesem technologicznym. Przedsiębiorca miał w przeszłości epizod z modelką Darią Mikołajaczak. Obecnie jest partnerem życiowym Sandry Kubickiej, a influencerka na każdym kroku głośno wychwala swoją miłość.

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- Jest moją oazą spokoju w tym zwariowanym świecie. Nie ma w sobie grama złej emocji, zazdrości, jest najspokojniejszym mężczyzną, jakiego poznałam, bardzo dojrzały i wyrozumiały. Jest przeinteligentny, zabawny, czuły i codziennie sprawia, że czuje się najważniejsza. Mój układ nerwowy przy nim odpoczywa. „Jeśli chcesz wiedzieć jaki jest mężczyzna spójrz na uśmiech jego kobiety” - bardzo lubię to powiedzenie ostatnio - opowiadała Sandra.

Fani dopytywali, jak partner radzi sobie w kontaktach z jej pociechą. Chłopiec jest dla modelki najważniejszy, dlatego ich wspólna więź ma dla gwiazdy ogromne znaczenie.

- Bałam się bardzo czy ktoś jeszcze mnie pokocha z małym dzieckiem, ale moja przyjaciółka powiedziała mi kiedyś takie piękne słowa, które utkwiły mi w pamięci: "Jasne, zainteresowanie będzie mniejsze, ale przyciągniesz tylko takiego mężczyznę, który będzie dojrzały emocjonalnie i gotowy pokochać Was razem w pakiecie". Czasami nie dowierzam jak patrzę na nich razem - podsumowała Sandra.