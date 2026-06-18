Małgorzata Kożuchowska wraca na teatralne deski. Znamy szczegóły słynnej sztuki

Tylko u nas! Małgorzata Kożuchowska w 13. rocznicę śmierci Hanki Mostowiak. "Nie żałuję"

Znana aktorka znów wciela się w kultową bohaterkę rodzimej klasyki. W Teatrze Narodowym dobiegają końca prace nad spektaklem „Moralność pani Dulskiej” według tekstu Gabrieli Zapolskiej. Przedstawienie reżyseruje Anna Augustynowicz, a opublikowane przez media kadry z prób dają jasny przedsmak ostatecznego kształtu tej sztuki.

Na ujęciach artystka prezentuje krótkie blond włosy, delikatny wizaż i szykowny strój w ciemnoniebieskim odcieniu. Ten starannie przemyślany wizerunek emanuje wielką powagą oraz wyrafinowaniem. Żaden detal nie pojawia się tu bez przyczyny. Całość perfekcyjnie buduje charakter osoby fanatycznie strzegącej konwenansów, choć wewnątrz buzują tajemnice wykraczające poza idealny porządek pokoju.

Małgorzata Kożuchowska jako Aniela Dulska na scenie

Tytułowa Dulska od przeszło stu lat stanowi potężne uosobienie rodzimej obłudy. Zapolska napisała rolę niezwykle charakterystyczną, dzięki czemu nazwisko bohaterki szybko przeniknęło do słownika. Termin „dulszczyzna” od dawna określa funkcjonowanie pod publiczkę. Stanowi synonim podwójnych standardów moralnych oraz chorobliwej obawy o opinię sąsiadów.

Z tak opisaną kreacją zmaga się w tym momencie Małgorzata Kożuchowska. Artystka z ogromnym dorobkiem telewizyjnym i teatralnym zyskuje szansę zaprezentowania odmiennego oblicza. Nowe wyzwanie wymaga ogromnego skupienia, rezygnacji z efekciarstwa i budowania gęstego napięcia. Wykonane podczas prób kadry dowodzą, że poza ciętym humorem autorki twórcy stawiają na lodowatą kalkulację oraz presję obyczajową pętającą działania poszczególnych bohaterów.

Oficjalny pokaz zaplanowano na 20 czerwca 2026 roku na Scenie przy Wierzbowej im. Jerzego Grzegorzewskiego. Ten wieczór będzie ważnym kamieniem milowym dla Anny Augustynowicz. Reżyserka po raz pierwszy realizuje sztukę w Teatrze Narodowym.

Małgorzata Kożuchowska jako Dulska uwięziona w świecie pozorów

Władze instytucji zapowiadają dzieło obnażające wszechobecną fałszywość i przymus wpływający na codzienne wybory. Oficjalne materiały akcentują walkę bohaterek ze zdominowanym przez mężczyzn systemem kapitałowym, skupiając się też na synach wychowywanych przez matki. Takie innowacyjne podejście odcina klasyczny dramat od utartych szkolnych interpretacji. Zamiast tego uruchamia ważną współczesną dyskusję o rodzinnej dominacji i desperackim kreowaniu osobistego wizerunku.

Tytułowa postać gubi łatkę zabawnej mieszczki z zamierzchłej epoki. Staje się kimś budującym rzeczywistość wyłącznie pod zewnętrzną ocenę, pomimo rosnącego wewnątrz napięcia. Właśnie dlatego słynne dzieło stale wraca do łask twórców. Mijające dekady odmieniły modę i język codzienny, jednak chęć utrzymywania idealnych pozorów bezwzględnie przetrwała w społeczeństwie.

Kadry z prób udowadniają doskonałe wpisanie się gwiazdy w tę konwencję. Zastosowany strój stawia na minimalizm z wyraźnym przekazem. Ciemnoniebieska barwa nie przyćmiewa bohaterki, akcentując tylko jej mroźny szyk. Skromny makijaż i blond pasma tworzą perfekcyjny wizerunek teatralny informujący widzów o specyficznych cechach nowej bohaterki.

Polska klasyka w wykonaniu Kożuchowskiej szokuje aktualnością

Słynny dramat cyklicznie powraca na deski, fundując kolejnym pokoleniom start z bolesną prawdą. Pisarka ostro piętnowała hipokryzję, lecz stworzona diagnoza wykracza poza bogate wille. Dzisiejsi odbiorcy widzą w tym materiale głównie przytłaczającą presję otoczenia. Dostrzegają powszechny strach przed kompromitacją i egzystencję weryfikowaną pod kątem wizerunku.

Nadchodzący projekt zyskał idealne fundamenty. Twórcy mają wybitny tekst, kultową bohaterkę i aktorkę gwarantującą dyscyplinę na scenie. Opublikowane materiały z pewnością nie odsłaniają wszystkich asów z rękawa reżyserki. Wyraźnie sygnalizują jednak solidnie zaplanowane i przemyślane obcowanie ze słynnym klasykiem literatury.

Aktorka w szykownym stroju wygląda jak osoba całkowicie zanurzona w brutalnych realiach Anieli Dulskiej. To miejsce wyuczonych zachowań, narzuconych form i stłumionych uczuć. Analizowanie tego trudnego utworu staje się naprawdę fascynujące w specyficznych okolicznościach. Wszystko nabiera wypieków po bolesnym rozbiciu tej bariery.