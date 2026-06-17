Izabela Macudzińska wystawia na sprzedaż luksusowe mieszkanie. Cena robi wrażenie

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-17 9:38

Izabela Macudzińska-Borowiak, doskonale znana widzom z programów "Królowe życia" oraz trzeciej odsłony "Królowej przetrwania", ceni sobie wystawny styl życia. Celebrytka właśnie pochwaliła się, że pozbywa się jednej ze swoich nieruchomości. Kwota, jakiej żąda za lokum, może przyprawić o zawrót głowy.

Królowe życia. Tak kiedyś wyglądała Izabela Macudzińska-Borowiak. Córka jest do niej bardzo podobna

Gwiazda telewizji Izabela Macudzińska: biznes i kariera w mediach

Urodzona w 1984 roku w Koninie Izabela Macudzińska-Borowiak dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w hicie TTV, czyli w programie "Królowe życia". Celebrytka od 2008 roku z sukcesami kieruje autorską marką odzieżową Just Unique, której główna siedziba i pracownia mieszczą się w Poznaniu. Firma, oferująca ubrania w estetyce glamour, sprzedaje swoje projekty nie tylko w Polsce, ale też eksportuje je do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii.

Celebrytka chętnie bierze udział w kolejnych telewizyjnych produkcjach. Widzowie mogli ją oglądać w takich tytułach jak "Diabelnie boskie", "99 - gra o wszystko", a ostatnio w formacie "Królowa przetrwania". Życie prywatne dzieli z poślubionym w 2019 roku Patrykiem Borowiakiem, z którym również wspólnie prowadzi odzieżowy biznes. Małżeństwo wychowuje córkę Elizę.

Uczestniczka Królowych Życia sprzedaje apartament na Grunwaldzie

Macudzińska-Borowiak chętnie lokuje zgromadzony kapitał w nieruchomości, o czym regularnie informuje swoich fanów. Gwiazda za pośrednictwem Instagrama ogłosiła, że przyszedł czas na zbycie jednego z jej poznańskich mieszkań. Dwupoziomowy lokal, urządzony w jasnych barwach z dominującą we wnętrzach i na schodach bielą, zlokalizowany jest na drugim piętrze budynku w prestiżowej dzielnicy Grunwald. Powierzchnia apartamentu to 73 metry kwadratowe, a do dyspozycji nowego właściciela będą również taras, balkon i podwójne miejsce parkingowe w podziemnym garażu.

Wśród głównych zalet oferty pośrednicy wymieniają właśnie rozkład mieszkania na dwóch poziomach. Komfort użytkowania podnosi zainstalowana klimatyzacja oraz praktyczna garderoba połączona z osobną, niewielką pralnią.

Za ten luksusowy apartament gwiazda oczekuje kwoty 1 miliona 450 tysięcy złotych. Warto jednak dodać, że w swoim internetowym wpisie Macudzińska zadeklarowała otwartość na rozmowy o ostatecznej cenie z poważnie zainteresowanymi nabywcami.

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Izabela Macudzińska sprzedaje swoje mieszkanie. Cena zwala z nóg!
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