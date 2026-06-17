Izabela Macudzińska wystawia na sprzedaż luksusowe mieszkanie. Cena robi wrażenie

Królowe życia. Tak kiedyś wyglądała Izabela Macudzińska-Borowiak. Córka jest do niej bardzo podobna

Gwiazda telewizji Izabela Macudzińska: biznes i kariera w mediach

Urodzona w 1984 roku w Koninie Izabela Macudzińska-Borowiak dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w hicie TTV, czyli w programie "Królowe życia". Celebrytka od 2008 roku z sukcesami kieruje autorską marką odzieżową Just Unique, której główna siedziba i pracownia mieszczą się w Poznaniu. Firma, oferująca ubrania w estetyce glamour, sprzedaje swoje projekty nie tylko w Polsce, ale też eksportuje je do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii.

Celebrytka chętnie bierze udział w kolejnych telewizyjnych produkcjach. Widzowie mogli ją oglądać w takich tytułach jak "Diabelnie boskie", "99 - gra o wszystko", a ostatnio w formacie "Królowa przetrwania". Życie prywatne dzieli z poślubionym w 2019 roku Patrykiem Borowiakiem, z którym również wspólnie prowadzi odzieżowy biznes. Małżeństwo wychowuje córkę Elizę.

Uczestniczka Królowych Życia sprzedaje apartament na Grunwaldzie

Macudzińska-Borowiak chętnie lokuje zgromadzony kapitał w nieruchomości, o czym regularnie informuje swoich fanów. Gwiazda za pośrednictwem Instagrama ogłosiła, że przyszedł czas na zbycie jednego z jej poznańskich mieszkań. Dwupoziomowy lokal, urządzony w jasnych barwach z dominującą we wnętrzach i na schodach bielą, zlokalizowany jest na drugim piętrze budynku w prestiżowej dzielnicy Grunwald. Powierzchnia apartamentu to 73 metry kwadratowe, a do dyspozycji nowego właściciela będą również taras, balkon i podwójne miejsce parkingowe w podziemnym garażu.

Wśród głównych zalet oferty pośrednicy wymieniają właśnie rozkład mieszkania na dwóch poziomach. Komfort użytkowania podnosi zainstalowana klimatyzacja oraz praktyczna garderoba połączona z osobną, niewielką pralnią.

Za ten luksusowy apartament gwiazda oczekuje kwoty 1 miliona 450 tysięcy złotych. Warto jednak dodać, że w swoim internetowym wpisie Macudzińska zadeklarowała otwartość na rozmowy o ostatecznej cenie z poważnie zainteresowanymi nabywcami.

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