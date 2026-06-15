Ostatnia scena z Kusym w "Ranczo" wzrusza do łez. Tak ona wyglądała

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Historia fenomenu "Rancza"

Telewizyjny przebój, emitowany na antenie TVP1 w latach 2006-2016, na początku zakładał realizację jedynie czterech serii. Zwiastuny pierwszego sezonu nie wskazywały, że serial osiągnie gigantyczny sukces komercyjny, przyciągając przed ekrany rzesze widzów, które w szczytowych momentach liczyły niemal 10 milionów osób. Widzowie błyskawicznie zafascynowali się losami Lucy – Amerykanki polskiego pochodzenia, która odziedziczyła stary dworek w fikcyjnych Wilkowyjach. Główną oś fabularną, budzącą największe emocje, stanowiły wieczne konflikty braci bliźniaków: proboszcza oraz wójta, a także filozoficzne debaty stałych bywalców słynnej ławeczki przed sklepem. Rekordowa oglądalność przekonała twórców do kontynuacji projektu, dzięki czemu ostatecznie wyprodukowano dziesięć sezonów składających się z 130 odcinków oraz pełnometrażowy film kinowy.

Paweł Królikowski jako uwielbiany Kusy

Mieszkańcy Wilkowyj od dawna znali Kusego, granego przez Pawła Królikowskiego. Ten wybitnie uzdolniony malarz początkowo zatracał się w nałogu alkoholowym, rezydując w zrujnowanym dworku. Kiedy Lucy przybyła na prowincję, artysta zaoferował jej wsparcie przy odnawianiu posiadłości. Z upływem czasu rzucił picie, a między nim a Amerykanką zrodziło się głębokie uczucie, które zakończyło się małżeństwem i narodzinami córki Dorotki. Z biegiem lat Kusy zyskał międzynarodowe uznanie jako twórca, natomiast Lucy objęła stanowisko wójta gminy.

Kiedy Wilska straciła posadę, zdecydowała się na wyjazd do USA wraz z dzieckiem w celach zarobkowych. Kusy bardzo ciężko przeżywał rozstanie z najbliższymi. Mimo stałego wsparcia ze strony lokalnej społeczności, artysta coraz częściej popadał w głęboką melancholię i smutek.

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Jak wyglądały ostatnie chwile Kusego na ekranie?

Ostatni występ Pawła Królikowskiego przypadł na 130. odcinek produkcji. Akcja toczyła się w Wigilię, którą Kusy planował spędzić w odosobnieniu ze swoim psem Hot-Dogiem, unikając widoku cudzego szczęścia. Odrzucał wszelkie zaproszenia od sąsiadów, nie wiedząc, jaką niespodziankę szykuje dla niego Kinga i reszta wsi. Okazało się, że znajomi pojechali na lotnisko, by przywieźć Lucy! W finale serialu żona powróciła do Wilkowyj z Dorotką, wyznając, że to on jest jej całym życiem i pragnie zostać u jego boku. Artysta był niezwykle wzruszony, zwłaszcza że nie miał przygotowanej wieczerzy. Z odsieczą przybyli jednak sąsiedzi, przynosząc ze sobą świąteczne potrawy.

W 2020 roku, po wyczerpującej walce z chorobą neurologiczną, Paweł Królikowski zmarł. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na początku marca w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach.

Przyszłość postaci Kusego w kontynuacji

Przestrzeń medialna huczała od doniesień na temat dalszych losów uwielbianego artysty. Spekulowano o wykorzystaniu nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji do odtworzenia jego wizerunku, bądź o obsadzeniu innej osoby w tej roli. Jak jednak ujawnił informator portalu "Super Express", główny reżyser podjął decyzję o braku jakichkolwiek ingerencji i zastępstw w nadchodzącym spin-offie.

- Nie mogę za bardzo ujawniać szczegółów. Niedawno Wojciech Adamczyk [reżyser serialu - przyp. red.] obiecał, że nie ma zamiaru zastępować nieżyjących aktorów innymi. Obietnicę dotrzymał i nikt nowy Kusego nie zagra. Nie możemy jednak powiedzieć, w jakiej formie to wszystko zostanie pokazane - przekazało źródło Super Expressu.