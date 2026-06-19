Prawdziwa inwazja gwiazd w Mrągowie. Na czele "Weekend" i "Piękni i Młodzi"

Uwaga fani najlepszej tanecznej muzyki! Szykujcie swoje najbardziej imprezowe stroje, bo już dziś: 19 czerwca 2026 roku Mrągowo stanie się absolutną stolicą polskiego disco! Nad malowniczym jeziorem Czos odbędzie się wydarzenie, na które wszyscy czekaliśmy – Disco nad Czosem 3. To będzie potężna dawka energii, największych hitów i zabawy pod gołym niebem, której nie możecie przegapić!

Królowie sceny w jednym miejscu! Zobacz, kto rozgrzeje Mrągowo!

Organizatorzy przeszli samych siebie, tworząc line-up, który przyprawia o zawrót głowy. Na deskach amfiteatru zamelduje się prawdziwa śmietanka gatunku. Przygotujcie się na występ absolutnej legendy, zespołu Weekend! Czy ktoś wyobraża sobie imprezę disco-polo bez megahitu „Ona Tańczy dla Mnie”? Radek Liszewski i jego ekipa to gwarancja zabawy na najwyższym poziomie i refrenów, które będziecie śpiewać jeszcze długo po koncercie.

Zaraz obok nich na scenie pojawi się wulkan energii, czyli zespół Piękni i Młodzi! Charyzmatyczna Magdalena Narożna z pewnością porwie tłumy do tańca przy dźwiękach takich przebojów jak „Niewiara” czy „Ona jest taka cudowna”. To będzie show, o którym będzie głośno!

A to dopiero początek! Na scenie zobaczymy również idola młodego pokolenia: MiłyPan! Jego „Królowa” i „Małolatki” to utwory, które zdominowały listy przebojów i parkiety w całej Polsce. Szykujcie się na potężną dawkę nowoczesnych, tanecznych brzmień. Listę największych gwiazd uzupełniają mistrzowie imprezowych hymnów: After Party oraz duet Long & Junior. Przy ich piosenkach nogi same rwą się do tańca!

To nie koniec atrakcji! Zobacz pełną listę artystów

Myślicie, że to wszystko? Nic z tych rzeczy! Scena nad Czosem będzie pękać w szwach od ilości gwiazd. Tej nocy zagrają dla Was również:

CamaSutra

Bayera

Dr. Swag

Klaudia Zielińska

Dance 2 Disco

Mega Jump

Faster

Megi

Czyżyk

Kasia Malżycka

B-Twin

Taki skład to zapowiedź ponad pięciu godzin nieprzerwanej, tanecznej zabawy. To będzie prawdziwe święto muzyki disco polo!

Jedyna taka noc w sercu Mazur!

Wyjątkowa scena amfiteatru w Mrągowie, położona tuż nad brzegiem jeziora Czos, stworzy niezapomniany, letni klimat. Wyobraźcie to sobie: zachodzące słońce, woda i największe hity disco polo grane na żywo. To idealny sposób na rozpoczęcie wakacji i naładowanie baterii pozytywną energią. Zbierz swoją ekipę i bądźcie częścią jednego z najgorętszych otwarć lata w historii disco polo!

Całą imprezę poprowadzi niezawodny i doskonale znany fanom gatunku duet: Edyta Folwarska i Maciej Smoliński. Zapiszcie sobie tę datę w kalendarzach! Nie czekajcie do ostatniej chwili! Bilety na to wyjątkowe wydarzenie są dostępne na oficjalnej stronie internetowej disconadczosem.pl. Do zobaczenia pod sceną!