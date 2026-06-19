Tak wyglądał pierwszy odcinek Franciszka Pieczki w "Ranczu". Stach Japycz NIE BYŁ OD POCZĄTKU SERIALU

Oglądalność serialu "Ranczo" przeszła najśmielsze oczekiwania twórców

Telewizja Polska emitowała tę komediową produkcję przez dekadę, poczynając od 2006 roku. Chociaż początkowe epizody nie przyciągały tłumów, a stacja zakładała realizację zaledwie czterech serii, tytuł szybko stał się gigantycznym hitem. W szczytowym momencie perypetie mieszkańców Wilkowyj śledziło zawrotne dziesięć milionów osób. Fabuła koncentrowała się wokół Lucy, obywatelki Stanów Zjednoczonych, która wprowadziła się do odziedziczonego po babci dworku. Osią napędową scenariusza były jednak niekończące się kłótnie braci bliźniaków zajmujących stanowiska proboszcza i wójta, a także filozoficzne dysputy bywalców słynnej ławeczki. Ostatecznie nakręcono aż sto trzydzieści odcinków podzielonych na dziesięć sezonów oraz pełnometrażowy film kinowy.

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Franciszek Pieczka dołączył do obsady "Rancza" ze sporym opóźnieniem

Legendarny aktor wcale nie zadebiutował w otwierającym serię epizodzie. Wcześniej widzowie dowiadywali się jedynie z luźnych wzmianek, że bywalec ławeczki Jan ma skłóconego z nim brata, który dawno temu opuścił rodzinną wieś. Stach Japycz fizycznie zameldował się w Wilkowyjach dopiero w szesnastej odsłonie produkcji, czyli w drugim sezonie. Jego celem było zakopanie wojennego topora z krewnym, ale gwałtowna wymiana zdań zakończyła się dla Jana kontuzją po pechowym zderzeniu z meblem.

Stali bywalcy miejscowego sklepu, Hadziuk i Solejuk, przecierali oczy ze zdumienia na widok powracającego sąsiada. Szybko jednak okazało się, że starszy mężczyzna jest niezwykle potrzebny lokalnej społeczności. To właśnie on stanął na czele buntu mieszkańców domagających się prawa wstępu do nowo odbudowanego Country Clubu. Prowadził również twarde negocjacje z wójtem, dzięki którym ostatecznie wywalczył dla wszystkich swobodny dostęp do tego elitarnego obiektu.

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Grażyna Zielińska o przyszłości zmarłych bohaterów "Rancza"

Wybitny artysta zmarł tragicznie w 2022 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Grażyna Zielińska wyznała w wywiadzie udzielonym Radiu VOX FM, że reżyser Wojciech Adamczyk podjął stanowczą decyzję w sprawie nieobecnych gwiazd i nikt z nowych aktorów nie przejmie ról zmarłych członków pierwotnej obsady. Widzowie nie zobaczą zatem na ekranie odświeżonej wersji Stacha Japycza. Zamiast tego twórcy wprowadzili zupełnie nową postać, a jako „odnaleziony kuzyn" na ekranie ma zaprezentować się Daniel Olbrychski.