Zaskakujący komentarz Tomsona pod wideo Sandry Kubickiej. Pospiesznie usunął swoje słowa

Kariera Sandry Kubickiej i jej związek z Baronem

Sandra Kubicka zdobyła rozpoznawalność jako influencerka oraz modelka, budując swoją karierę początkowo w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce współpracowała z gigantami świata mody, takimi jak Guess i Victoria’s Secret. Polscy widzowie poznali ją bliżej w 2019 roku, gdy wystąpiła w „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie dotarła aż do półfinału, plasując się ostatecznie na trzeciej pozycji. Z kolei w 2023 roku sprawdziła się jako prowadząca, będąc gospodynią programu randkowego Telewizji Polskiej „Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć”.

Przez długi czas życie prywatne gwiazdy było związane z Aleksandrem Baronem. Muzyk i modelka wspólnie doczekali się narodzin syna, który otrzymał imię Leonard. Związek jednak zakończył się rozstaniem, a w 2026 roku para oficjalnie uzyskała rozwód. Mimo tych życiowych zawirowań Sandra Kubicka kontynuuje swoją aktywność zawodową i z powodzeniem działa jako twórczyni internetowa.

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Tomson wbija szpilę pod nagraniem Sandry Kubickiej

Teraz Sandra Kubicka dzieli się w sieci radosnymi chwilami ze swojej włoskiej podróży. W swoich relacjach pokazała nie tylko turystyczne odkrycia, relaks na plaży i kąpiele, ale również przejażdżki ekskluzywnym samochodem. Celebrytka wyraźnie czerpie radość z tego wyjazdu. Na jej profilu pojawiło się wideo u boku Adama Zaorskiego, na którym widać było, jak bardzo jest szczęśliwa. Zaskoczeniem okazał się jednak komentarz pozostawiony pod nagraniem przez Tomsona, bliskiego znajomego jej byłego męża.

Another one bites the dust! Kondolencje dla pana! napisał Tomson.

Wpis zniknął z profilu równie szybko, jak się pojawił, ale w sieci zachowały się po nim ślady. Użytkownicy internetu byli mocno zaskoczeni słowami wokalisty. Wcześniej panowało przekonanie, że Baron i Sandra Kubicka zakończyli relację bez większych konfliktów, a członek zespołu Afromental nie żywi urazy do dawnej partnerki swojego przyjaciela. Fani w komentarzach wyrazili swoje rozczarowanie zachowaniem Tomsona, oceniając ten incydent jako przejaw braku dojrzałości.

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