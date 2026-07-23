Marta i Damian z "Love is Blind" już po rozstaniu. Zaskakujące kroki byłych małżonków

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Początki miłości Marty i Damiana w "Love is Blind: Polska"

Telewizyjna publiczność błyskawicznie pokochała tę dwójkę. O serce kobiety zabiegało aż trzech uczestników, jednak to ostatecznie Damian zdobył jej względy, co udało mu się osiągnąć dzięki specyficznemu i ostremu poczuciu humoru. Po opuszczeniu eksperymentu i powrocie do rzeczywistości para zderzyła się z pierwszymi barierami komunikacyjnymi. Marta stanowczo forsowała własne zdanie, z kolei dla jej partnera niezwykle trudne okazały się rozmowy o pieniądzach, ponieważ to narzeczona zarabiała więcej. Pomimo tych wyraźnych zgrzytów, zakochani zażegnali kryzys i w finałowym odcinku powiedzieli sobie sakramentalne „tak”.

Kolejną falę dyskusji wywołał brak tej pary podczas specjalnego odcinka, w którym uczestnicy spotykają się po latach. Wystosowali wtedy oficjalne oświadczenie, gdzie tłumaczyli swoją nieobecność trwającą pracą nad małżeństwem i poprosili fanów o uszanowanie prywatności. Równocześnie w mediach społecznościowych obojga pojawiały się dość tajemnicze materiały wideo z zagranicznych wyjazdów.

Rozstanie Marty i Damiana. Nowy tatuaż i profil w aplikacji randkowej

Na początku lipca 2026 roku Damian oficjalnie poinformował o zakończeniu relacji z Martą, jednak nie podał bezpośrednich przyczyn rozpadu małżeństwa. Sama zainteresowana niedługo później potwierdziła te wieści, odmawiając ujawniania jakichkolwiek szczegółów z ich życia prywatnego. Obecnie byli partnerzy wymieniają wiadomości wyłącznie w sprawach formalnych. Rozstanie nie sprawiło jednak, że zniknęli z przestrzeni internetowej.

Profil Marty na Instagramie regularnie wypełnia się relacjami z kolejnych wyjazdów. Kobieta chwali się również współpracami reklamowymi oraz prezentami od znanych marek. Największe emocje wzbudził jednak jej najnowszy tatuaż z napisem „BLIND” umiejscowiony na ręce. Wybór takiego wzoru wywołał lawinę domysłów wśród fanów, jednak celebrytka nie zdecydowała się wyjaśnić genezy tego projektu.

W tym samym czasie Damian skupił się na rozwoju swojego autorskiego podcastu. Wspólnie z Kamilem „Uno” nagrywa audycje skupiające się na różnych życiowych tematach. Jak podaje radio VOX FM, mężczyzna postanowił również założyć konto w popularnej aplikacji randkowej. Znaleziony profil zawiera jego prawdziwe dane oraz pasje, o których wspominał już w telewizyjnym formacie. Z opisu, który ma charakter bardziej żartobliwy niż poważny, wynika, że uczestnik show poszukuje stałej relacji. Widzowie mogli zobaczyć screeny z tej platformy w udostępnionych galeriach zdjęć.