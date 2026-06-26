Masz plany na sobotę? Sławomir i darmowa impreza w Częstochowie czekają

Już jutro Częstochowa zatańczy. Jurajska Summer Festival zapowiada się na mocne otwarcie lata

Fani tanecznych brzmień mogą już szykować dobre humory, bo jutro, w sobotę 27 czerwca 2026 roku, Częstochowa zamieni się w wielką plenerową scenę. Jurajska Summer Festival odbędzie się na parkingu Galerii Jurajskiej w Częstochowie, a start imprezy zaplanowano na godzinę 16:00.

To wydarzenie może przyciągnąć nie tylko wiernych słuchaczy disco polo i szeroko pojętej muzyki rozrywkowej. Letni klimat, otwarta przestrzeń, znane nazwiska i mieszanka koncertowych emocji sprawiają, że szykuje się popołudnie i wieczór pełne śpiewania, tańca i dobrej zabawy. Jeśli ktoś lubi imprezy, na których energia niesie od pierwszych minut, tutaj zdecydowanie będzie miał co robić.

Sławomir na czele składu. Tego nazwiska fanom przedstawiać nie trzeba

Najgłośniejszym nazwiskiem tegorocznej odsłony festiwalu jest bez wątpienia Sławomir, czyli artysta, który od lat świetnie odnajduje się w klimacie przebojowej, rozrywkowej muzyki z charakterem. Jego legendarne już powitanie „Cześć, tu Sławomir” zna w Polsce niemal każdy, a koncerty tego wokalisty zwykle oznaczają jedno: tłum śpiewający refreny od pierwszego do ostatniego numeru.

Trudno się dziwić, bo to właśnie on stoi za takimi hitami jak „Miłość w Zakopanem” czy „Ty mała znów zarosłaś”. To repertuar, który idealnie sprawdza się podczas letnich festynów, miejskich imprez i plenerowych koncertów. Co ważne, popularność artysty wciąż jest bardzo duża: na Spotify notuje ponad 303 tysiące miesięcznych słuchaczy, co tylko potwierdza, że jego piosenki nadal mają moc.

Sławomir od lat buduje swój rozpoznawalny styl, łącząc taneczną lekkość z scenicznym luzem i sporą dawką show. Właśnie dlatego jego występ dla wielu osób może być głównym powodem, by jutro pojawić się pod Galerią Jurajską.

Nie tylko jeden gwiazdor. Kto jeszcze pojawi się na scenie?

Choć to Sławomir będzie największym magnesem wydarzenia, organizatorzy zadbali o to, by line-up miał więcej kolorów i tanecznych momentów. Na scenie wystąpią także:

Kapela Jafer

Folk Lady

Kayla

Carmelovi

Taki zestaw oznacza, że publiczność dostanie mieszankę lekkich, biesiadno-tanecznych klimatów, scenicznej energii i numerów, przy których trudno ustać w miejscu. To właśnie siła tego typu festiwali — każdy znajdzie coś dla siebie, a nawet jeśli przyjdzie „tylko na chwilę”, bardzo łatwo zostać tam do końca.

Na muzycznej rozgrzewce i oprawie imprezy pojawią się również DJ Max Kolankov oraz DJ Chojrak. Taki support to dobra wiadomość dla tych, którzy lubią, gdy między koncertami tempo ani na moment nie spada.

Gdzie i o której? Najważniejsze informacje dla uczestników

Jurajska Summer Festival odbędzie się jutro, 27 czerwca 2026 roku, na parkingu Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Początek wydarzenia wyznaczono na godzinę 16:00.

To lokalizacja dobrze znana mieszkańcom miasta, a jednocześnie bardzo wygodna dla wszystkich, którzy planują wpaść na koncert z rodziną, paczką znajomych albo po prostu spontanicznie, w letnim nastroju. Plenerowy charakter imprezy tylko podkręca klimat: takie koncerty mają swój wyjątkowy urok, bo muzyka niesie się szeroko, a publiczność bawi się bez zbędnego nadęcia, dokładnie tak, jak lubią fani disco polo i muzyki rozrywkowej.

To może być jedna z tych imprez, o których mówi się jeszcze długo po końcu

Jurajska Summer Festival zapowiada się jako wydarzenie, które ma wszystko, czego potrzeba do udanego letniego grania: rozpoznawalną gwiazdę, taneczny skład, DJ-ską oprawę i swobodną, wakacyjną atmosferę. Całość poprowadzi Arek Żabka, więc można spodziewać się sprawnej konferansjerki i odpowiedniego podkręcania emocji między kolejnymi występami.

Dla fanów disco polo to niemal obowiązkowy punkt weekendu. A dla tych, którzy na co dzień nie słuchają tego gatunku? To świetna okazja, by zobaczyć na żywo, skąd bierze się fenomen takich koncertów. Bo kiedy tłum śpiewa razem największe przeboje, a scena żyje od pierwszego wejścia artysty, trudno pozostać obojętnym.

Wstęp wolny i mocny skład

Wstęp na Jurajska Summer Festival jest wolny. To kolejny argument, by jutro pojawić się na parkingu Galerii Jurajskiej i po prostu dać się porwać letniej imprezie.

Jeśli więc ktoś szuka planu na sobotnie popołudnie i wieczór w Częstochowie, ten adres wydaje się oczywisty. Sławomir, Kapela Jafer, Folk Lady, Kayla, Carmelovi, a do tego Max Kolankov i DJ Chojrak - taki zestaw zwiastuje koncert, na którym parkiet pod gołym niebem może rozgrzać się do czerwoności.