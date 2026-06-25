Milena Krawczyńska wreszcie pochwaliła się domem. Znalazła sposób na relaks nawet w chłodne dni

Kim jest Milena Krawczyńska z Polsatu?

Milena Krawczyńska-Wierzbicka, urodzona w 1989 roku, zdobyła popularność jako starsza z „Sióstr ADiHD”, które tworzy razem z Iloną. Ta wszechstronna bizneswoman, tancerka i twórczyni internetowa ma na swoim koncie dyplom z pedagogiki i choreografii, a jej taneczny warsztat szlifowany był nawet w Nowym Jorku na Broadwayu. Razem z siostrą stworzyła rozpoznawalną markę „Fit and Jump”, specjalizującą się w dynamicznym treningu na trampolinach.

Praca w telewizji, między innymi na antenie 4fun.tv oraz Polsatu, przyniosła jej sympatię widzów, którzy cenią jej naturalność i ogromne pokłady energii. Poza kamerami, Milena znajduje czas na realizację motocyklowej pasji, sprawnie łącząc zarządzanie firmą i karierę influencerki z byciem mamą dla swoich dwóch pociech.

Ilona Krawczyńska zaatakowana przez uczestniczkę "Farmy"

Tak mieszka Milena Krawczyńska w województwie łódzkim

Prezenterka już wcześniej uchylała rąbka tajemnicy na temat swojej nieruchomości zlokalizowanej w województwie łódzkim. Wtedy jednak podkreślała, że choć wnętrza są w dużej mierze gotowe, teren wokół domu wciąż czeka na aranżację. Mimo że wprowadziła się tam blisko dwanaście miesięcy temu, przyznaje, że wciąż ma wiele rzeczy do zrobienia wokół swojej posesji.

Każdy element wyposażenia jest przez nią starannie przemyślany. Widać dbałość o detale w postaci idealnie skomponowanych bukietów i kolorystycznie dopasowanych elementów wyposażenia. Na parterze zaaranżowano strefę dzienną z eleganckim stołem, natomiast piętro należy do jej synów. Uwagę zwraca również taras wyposażony w wygodną kanapę i stylowy stół. Przestrzeń tę zabezpieczono szklanymi panelami, co pozwala cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu bez względu na aurę.

Ostatnio influencerka z dumą ogłosiła zakończenie prac w przydomowym ogrodzie. Choć obecnie dominuje tam równo przystrzyżony trawnik, właścicielka planuje w przyszłości kolejne zmiany i ulepszenia. Jak sama podkreśla, zależy jej na nienagannym wyglądzie otoczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się to na jej jakość życia i codzienny odpoczynek.

Sprawdźcie w naszej galerii, jak prezentuje się posiadłość Mileny Krawczyńskiej.