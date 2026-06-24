Kinga Zawodnik straciła 60 kg i z dumą odsłania brzuch. Odważne wyznanie i zdjęcia!

Walka Kingi Zawodnik z otyłością. Operacja bariatryczna zmieniła wszystko

Kinga Zawodnik, gwiazda telewizyjnych programów ma za sobą niezwykle spektakularną przemianę, która wzbudza ogromne zainteresowanie w mediach. Jeszcze nie tak dawno waga Kingi Zawodnik oscylowała wokół 150 kilogramów, o czym prezenterka informowała bez owijania w bawełnę. Obecnie zachwyca szczuplejszą figurą i doskonałym samopoczuciem, a jej instagramowy profil stał się źródłem motywacji dla mnóstwa internautów zmagających się z otyłością.

W przeszłości celebrytka testowała rozmaite sposoby i systemy żywieniowe, starając się pozbyć nadmiernych kilogramów. Wszystkie te próby dawały jednak tylko krótkotrwałe rezultaty. Momentem zwrotnym w jej życiu okazała się decyzja o chirurgicznym zmniejszeniu żołądka. Zawodnik wielokrotnie zaznaczała, że ten radykalny krok był jedynie początkiem żmudnego procesu, którego celem była całkowita zmiana stylu życia.

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Kinga Zawodnik szczerze o nadmiarze skóry po odchudzaniu

Zabieg chirurgiczny wymusił na prezenterce radykalne modyfikacje codziennej rutyny. Skupiła się na zbilansowanej diecie, stałych porach posiłków oraz wprowadziła do swojego grafiku ćwiczenia fizyczne. Rezultaty tej konsekwencji pojawiły się błyskawicznie, zaskakując niejednego obserwatora. Gwiazda zredukowała wagę o 60 kilogramów i dziś prezentuje się zupełnie inaczej niż przed laty. Celebrytka nie udaje jednak, że proces ten był pozbawiony wad. Głośno mówi o wyzwaniach, w tym o luźnej skórze, która pozostała po utracie wagi. Niezmiennie twierdzi, że nie żałuje wybranej drogi. Dodaje, że odzyskała zdrowie, witalność i czuje ogromną satysfakcję ze swoich dokonań.

Jestem DUMNA i WDZIĘCZNA za drogę, która przeszłam. Tak, to mój brzuch, uda, skóra, blizny, rany… To MOJA historia. Z ogromną pokorą przyjmuję to, co na mnie czeka - pisała ostatnio w sieci, pokazując ujęcia, do których pozowała z odsłoniętym brzuchem.

Obserwatorzy gwiazdy są pod ogromnym wrażeniem jej metamorfozy. Każdy opublikowany kadr spotyka się z mnóstwem pozytywnych opinii, w których fani doceniają jej upór i siłę woli. Prezenterka z radością dzieli się swoimi sukcesami, nie ukrywając przy tym trudów związanych z dbaniem o zdrowie. Pytana o ewentualny zabieg chirurgicznego usunięcia wiotkiej skóry, stawia sprawę jasno:

Owszem, wisi mi skóra, ale to nie jest coś, co aż tak bardzo mi przeszkadza, bo po utracie tylu kg jestem zdrowsza! Na ten moment nie podjęłam żadnej decyzji, aczkolwiek będę chciała udać się na konsultacje do lekarza, by POROZMAWIAĆ i podpytać o wiele rzeczy.

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