Julia von Stein z nową rezydencją. Rozległa posiadłość ma nawet basen

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-23 11:42

Julia von Stein przez wiele miesięcy poszukiwała idealnego lokum. Celebrytka relacjonowała w internecie wizyty w kolejnych domach, ale żaden nie spełniał jej rygorystycznych oczekiwań. Poszukiwania zakończyły się sukcesem. W mediach społecznościowych udostępniła wideo z ogromnej, luksusowej willi, w której właśnie trwa kapitalny remont.

Julia von Stein zrezygnowała z telewizji. Dziś stawia na własny kanał na YouTube

Julia von Stein, która ma 29 lat, zdobyła sławę dzięki występom na antenie TTV. Widzowie poznali ją w produkcjach „Królowe życia” oraz „Diabelnie boskie”. Sporą ciekawość budzi również specyfika pracy celebrytki. Mimo ukończenia studiów na kierunku dziennikarstwo, na co dzień wspiera rodzinny biznes w branży pogrzebowej.

Jakiś czas temu gwiazda postanowiła pójść własną drogą i zakończyła współpracę z telewizją, skupiając się na działalności w internecie. W minionym roku uruchomiła autorski kanał na platformie YouTube. To właśnie tam dzieli się z odbiorcami kulisami pracy zawodowej i wyzwaniami dnia codziennego. Fani mogli obserwować jej poszukiwania idealnego partnera oraz wymarzonego domu. Wiadomo już, że w jej życiu pojawił się nowy wybranek serca, a kwestia miejsca zamieszkania również została pozytywnie rozwiązana.

Celebrytka z branży pogrzebowej chętnie otacza się ekskluzywnymi przedmiotami. W 2021 roku kupiła prestiżowy apartament zlokalizowany w eleganckim wieżowcu w stolicy. Nieruchomość miała kosztować 5 milionów złotych. Jednak w jednym z materiałów wideo opublikowanych na Instagramie Julia von Stein stwierdziła, że nie jest w pełni zadowolona z tej inwestycji, narzekając na zbyt mały metraż.

Zobacz również: Julia von Stein pokazała się po operacji. Ten widok może was przerazić 

Julia von Stein prezentuje postępy prac w luksusowej willi z basenem

Oczekiwania celebrytki co do nowego domu były ogromne i trudno było znaleźć odpowiednią ofertę. W jednym z wideo opublikowanych na swoim kanale zaznaczyła, że interesują ją tylko budynki o powierzchni minimum 300 metrów kwadratowych, koniecznie usytuowane w sąsiedztwie kościoła.

Ja jestem wierząca i lubię mieć blisko kościół. Bliziuteńko - stwierdziła w programie.

Podczas oględzin jednej z potencjalnych nieruchomości Julia von Stein głośno zastanawiała się nad wstawieniem witraży oraz organizacją prywatnej kaplicy. Wygląda na to, że poszukiwania dobiegły końca i celebrytka odnalazła swój azyl. Na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała kadry z nowej posiadłości, co jednoznacznie dowodzi, że problem zbyt małej przestrzeni przestał istnieć.

Ogromna willa jest obecnie w trakcie kompleksowego remontu i znajduje się w fazie ostatnich prac wykończeniowych. Celebrytka ubrana w jasny strój zaprezentowała wnętrza, a także wyszła na zewnątrz, by zaprezentować fragment sporej działki z prywatnym basenem.

To nie koniec nowości u 29-latki. Julia von Stein postanowiła odświeżyć również swój wizerunek, poddając się zabiegom chirurgii plastycznej. Zdecydowała się na operację poprawiającą wygląd wielu obszarów twarzy. Do tego doszła jeszcze nowa fryzura.

Zobacz również: Julia von Stein pokazała się dwa tygodnie po operacji twarzy. Niektórzy ledwo ją poznają

Kolaż zdjęć przedstawiający Julię von Stein w eleganckim stroju, prezentującą swoją nową luksusową willę podczas remontu, z widokiem na basen i rozległą działkę. Więcej o nowej rezydencji celebrytki przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 25
Sonda
Podoba ci się efekt liftingu Julii Von Stein?
Kalina Ben Sira podziwia Danutę Błażejczyk, która szykuje się do liftingu twarzy