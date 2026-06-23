Julia von Stein z nową rezydencją. Rozległa posiadłość ma nawet basen

Julia von Stein zrezygnowała z telewizji. Dziś stawia na własny kanał na YouTube

Julia von Stein, która ma 29 lat, zdobyła sławę dzięki występom na antenie TTV. Widzowie poznali ją w produkcjach „Królowe życia” oraz „Diabelnie boskie”. Sporą ciekawość budzi również specyfika pracy celebrytki. Mimo ukończenia studiów na kierunku dziennikarstwo, na co dzień wspiera rodzinny biznes w branży pogrzebowej.

Jakiś czas temu gwiazda postanowiła pójść własną drogą i zakończyła współpracę z telewizją, skupiając się na działalności w internecie. W minionym roku uruchomiła autorski kanał na platformie YouTube. To właśnie tam dzieli się z odbiorcami kulisami pracy zawodowej i wyzwaniami dnia codziennego. Fani mogli obserwować jej poszukiwania idealnego partnera oraz wymarzonego domu. Wiadomo już, że w jej życiu pojawił się nowy wybranek serca, a kwestia miejsca zamieszkania również została pozytywnie rozwiązana.

Celebrytka z branży pogrzebowej chętnie otacza się ekskluzywnymi przedmiotami. W 2021 roku kupiła prestiżowy apartament zlokalizowany w eleganckim wieżowcu w stolicy. Nieruchomość miała kosztować 5 milionów złotych. Jednak w jednym z materiałów wideo opublikowanych na Instagramie Julia von Stein stwierdziła, że nie jest w pełni zadowolona z tej inwestycji, narzekając na zbyt mały metraż.

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Julia von Stein prezentuje postępy prac w luksusowej willi z basenem

Oczekiwania celebrytki co do nowego domu były ogromne i trudno było znaleźć odpowiednią ofertę. W jednym z wideo opublikowanych na swoim kanale zaznaczyła, że interesują ją tylko budynki o powierzchni minimum 300 metrów kwadratowych, koniecznie usytuowane w sąsiedztwie kościoła.

Ja jestem wierząca i lubię mieć blisko kościół. Bliziuteńko - stwierdziła w programie.

Podczas oględzin jednej z potencjalnych nieruchomości Julia von Stein głośno zastanawiała się nad wstawieniem witraży oraz organizacją prywatnej kaplicy. Wygląda na to, że poszukiwania dobiegły końca i celebrytka odnalazła swój azyl. Na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała kadry z nowej posiadłości, co jednoznacznie dowodzi, że problem zbyt małej przestrzeni przestał istnieć.

Ogromna willa jest obecnie w trakcie kompleksowego remontu i znajduje się w fazie ostatnich prac wykończeniowych. Celebrytka ubrana w jasny strój zaprezentowała wnętrza, a także wyszła na zewnątrz, by zaprezentować fragment sporej działki z prywatnym basenem.

To nie koniec nowości u 29-latki. Julia von Stein postanowiła odświeżyć również swój wizerunek, poddając się zabiegom chirurgii plastycznej. Zdecydowała się na operację poprawiającą wygląd wielu obszarów twarzy. Do tego doszła jeszcze nowa fryzura.

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