Agnieszka Hyży porusza temat chodzenia do szkoły w czerwcu. Wywołała burzę wśród internautów!

Agnieszka Hyży zwraca uwagę na brak motywacji do nauki na koniec roku

Agnieszka Hyży, znana widzom z programów Polsatu, wychowuje z mężem czwórkę dzieci w różnym wieku, więc temat szkolnych obowiązków jest jej doskonale znany. Wraz z Grzegorzem Hyżym opiekują się jej trzynastoletnią córką Martą z jej poprzedniego związku, ich wspólnym pięcioletnim synem Leonem oraz nastoletnimi synami muzyka – czternastoletnimi Wiktorem i Aleksandrem. Z tego powodu gwiazda telewizji ma na co dzień styczność z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą edukacja szkolna, zwłaszcza w okresie przedwakacyjnym.

Zobacz także: Agnieszka Hyży w odważnym stroju kąpielowym zachwala wakacje w Egipcie. Co za ciało!

QUIZ PRL: Szkoła w czasach PRL-u. Jeśli chodziliście, musicie to pamiętać! Pytanie 1 z 15 Autorem „Elementarza” był: Falski Fikalski Gomułka Następne pytanie

Czerwiec. Oceny już są. Motywacji brak. Z kim bym nie rozmawiała… podobny problem! I nie wiem, czy dzieci bardziej czekają na wakacje, czy po prostu my wszyscy jesteśmy już zmęczeni. Trochę rozumiem dzieci. Ale trochę też myślę, że jeśli co roku tak wiele rodzin ma ten sam dylemat, to może warto o tym pogadać szerzej…?! - napisała Hyży w sieci.

Swoimi obserwacjami prezenterka podzieliła się na Instagramie, co spotkało się z natychmiastową reakcją. Wywołany przez nią temat pokazał, że ile osób, tyle opinii, a dylemat związany z uczęszczaniem do szkoły pod koniec czerwca dotyczy wielu rodzin.

Komentarze internautów po wpisie Agnieszki Hyży na Instagramie

Choć do zakończenia roku szkolnego 2025/2026 pozostało jeszcze trochę czasu (wypada ono 26 czerwca), kluczowe dla uczniów oceny były znane znacznie wcześniej. Dla jednych majowe propozycje stopni oznaczały spokój, inni poświęcili pierwsze tygodnie czerwca na poprawianie wyników. Jednak gdy klamka zapada i ostateczne oceny są już ustalone, młodzi ludzie coraz częściej próbują wymigać się od obecności w szkole. Powodem jest charakter odbywających się wtedy lekcji, które zazwyczaj nie wymagają już skupienia, a uczniowie spędzają czas, wpatrując się w ekrany smartfonów.

Zobacz także: Agnieszka Hyży uderza w lukrowany obraz małżeństwa! Prawda wyszła dopiero po 12 latach

Czerwiec. Oceny wystawione. I nagle. "Mamo, mogę nie iść już do szkoły?". No i zaczyna się coroczna dyskusja. "Przecież już nie nie robimy". "Inni nie chodzą". "Oceny są zamknięte". "To po co mam siedzieć?". I zaczęłam się zastanawiać. Czy naprawdę jak my byliśmy mali, to czerwiec był taki sam?

Dalej we wpisie prezenterka przyznała, że za jej czasów przedwakacyjny okres w szkole również był mniej wymagający, ale jednak w zajęciach się uczestniczyło. Dziś, gdy rodzice częściej ulegają prośbom dzieci, młodzież, zamiast korzystać z ładnej pogody czy budować więzi rodzinne, wybiera siedzenie w domu przed ekranami. Agnieszka Hyży podkreśliła przy tym, że czerwcowe lekcje to nie tylko realizacja programu, ale także ważny czas na pielęgnowanie relacji rówieśniczych, wspólne spędzanie czasu i pożegnania przed letnią przerwą.

Wpis gwiazdy wywołał falę komentarzy wśród jej obserwatorów.

"Dla mnie absurdem jest to, że miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego na lekcjach nie jest nic robione. Dlaczego nie wykorzystują tego czasu na powtórki", "Ładnie napisałaś, że szkoła pod koniec roku to relacje. Ludzie łatwo zapominają, że po wystawieniu ocen może i nie ma już sprawdzianów, ale dzieci mają czas, by swobodnie uczyć się czegoś innego. I nawet nudzenie się razem jest cenną lekcją", "Moja córka dziś o 8:00 usłyszała od nauczyciela pytanie, po co przyszły z koleżanką. Niech mamy napiszą im usprawiedliwienie i wrócą do domu. Były tylko we dwie z klasy", "Dzieci wolą iść na rower, niż nudzić się na lekcjach, bo oceny już wystawione", "Zdecydowanie potrzebna jest zmiana. Dziś moja córka była jedyna w klasie, więc pojechałam do szkoły i ją zwolniłam. Wycieczki w naszej szkole są w czerwcu zabronione, na dwór nie wychodzą… siedzą w ławkach na telefonach albo oglądają film" - pisali internauci.

Zobacz więcej zdjęć. Sylwia Peretti na wakacjach. Pokazała się w bikini, zwiedzała cmentarz! A to wszystko z ukochaną mamą

Agnieszka Hyży rozprawia o patchworkowej rodzinie. Ma pomysł na nowy biznes!