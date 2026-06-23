Bartłomiej Kasprzykowski zrzucił ponad 20 kilogramów. Gwiazdor "Rancza" wyjawił też pewną diagnozę

Bartłomiej Kasprzykowski - kariera i życie prywatne

Bartłomiej Kasprzykowski to polski aktor telewizyjny, teatralny i filmowy, który przyszedł na świat w 1977 roku. Ten absolwent wrocławskiego wydziału krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej zdobył największą popularność dzięki występom w serialach takich jak "Magda M.", "Ranczo" czy "Przyjaciółki". Ponadto świetnie radzi sobie w dubbingu, podkładając głos bohaterom licznych filmów animowanych i fabularnych. Aktora można również oglądać na scenach teatralnych w całej Polsce, na przykład w stołecznym Teatrze Komedia. Gwiazdor triumfował w czwartej odsłonie muzycznego show "Twoja twarz brzmi znajomo", by w kolejnych sezonach pełnić tam funkcję jurora. Jego talent doceniono wieloma wyróżnieniami, w tym prestiżową Telekamerą. Życiową partnerką aktora jest Tamara Arciuch, z którą nierzadko angażuje się we wspólne inicjatywy zawodowe.

Metamorfoza Bartłomieja Kasprzykowskiego i diagnoza ADHD

Kiedy Bartłomiej Kasprzykowski zjawił się na planie serialu "Ranczo", wielbiciele produkcji od razu dostrzegli jego odmieniony wizerunek. Goszcząc w studiu "Pytania na śniadanie", aktor zdradził, że jego waga spadła o ponad 20 kilogramów. Jak wyjaśnił, szczuplejsza sylwetka ułatwia zdobywanie nowych propozycji zawodowych. W dbaniu o odpowiednią dietę i aktywność fizyczną ogromnym wsparciem jest dla niego partnerka, Tamara Arciuch.

Okazało się również, że inna sytuacja zdrowotna pozwoliła aktorowi spojrzeć na siebie z nowej perspektywy.

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- Kiedyś powiedziała mi o tym, że zdiagnozowała się na ADHD. Wtedy się roześmiałem: "Co ty mówisz w ogóle?! Gdzie ty masz ADHD? Jesteś tak poukładaną osobą, że to ja przy tobie jestem chaotyczny". Zaczęła mi więcej o tym opowiadać [...] Byłem z tych, co twierdzili, że teraz jest moda na ADHD, że wszyscy to mają i że trzeba się po prostu wziąć w garść, bo całe życie się brałem w garść, żeby jakoś sobie z tym radzić. Jak ona mi o tym opowiadała, zobaczyłem chaos swojego życia i te wszystkie nierozwiązane przeze mnie problemy, czasami chowane pod dywan - powiedział Kasprzykowski.

Właściwe rozpoznanie uświadomiło aktorowi, że jego rzekome lenistwo było w rzeczywistości wynikiem utrudniającego codzienne funkcjonowanie ADHD.

- ADHD to nie jest choroba, tylko inny rodzaj działania mózgu. Można sobie pomagać za pomocą, jak to nazywam, "suplementów", które pomagają się skoncentrować - powiedział Kasprzykowski.

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Aktor zaapelował do swoich obserwatorów, aby w przypadku podejrzeń udali się na konsultację psychiatryczną, gdyż to właśnie specjaliści są w stanie wyznaczyć odpowiednią ścieżkę postępowania.