Rzeźniczak uderzył w influencerkę. Korwin-Piotrowska nie wytrzymała i ostro odpowiedziała

Afera o ciałopozytywność i komentarz Kuby Rzeźniczaka

Asia Przenicka zdobyła rozpoznawalność w polskim internecie głównie jako promotorka ruchu body positive. Influencerka nie unika nazywania otyłości chorobą, a jednocześnie dąży do normalizacji funkcjonowania osób zmagających się z nią w społeczeństwie. Pełni funkcję ambasadorki i twarzy kampanii uświadamiających, takich jak "Porozmawiajmy szczerze o otyłości" oraz "Odzyskaj Lekkość Życia". Dzięki tym inicjatywom dzieli się wiedzą na temat procesu leczenia, wyrabiania zdrowych nawyków, a także łączenia macierzyństwa z walką z tą dolegliwością. Warto dodać, że twórczyni spodziewa się właśnie kolejnego dziecka.

W związku z trwającym latem zdecydowała się opublikować nagranie prezentujące jej sylwetkę, by udowodnić, że każda forma fizyczna zasługuje na akceptację, a ocenianie innych jest nieodpowiednie. Publikacja spotkała się jednak z ogromną falą nienawiści, pełną poniżających komentarzy i wyzwisk. Do dyskusji włączył się także Jakub Rzeźniczak, polski piłkarz znany ze swojego dość burzliwego życia prywatnego.

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- Dla osoby zdrowej to nie jest normalne, zdrowe ciało. Dla osoby chorej na otyłość to jest normalne ciało. To powinien zawierać opis - napisał Kuba.

Sonda Podoba ci się nurt "body positive"? Tak, to świetna sprawa! Nie, to promocja otyłości i brzydoty Tak, ale bez przesady

Komentujący błyskawicznie przypomnieli sportowcowi jego własne przewinienia z przeszłości, takie jak brak wierności wobec byłych partnerek czy publikowanie obecnie materiałów wideo o podtekście seksualnym. Piłkarz zdecydował się usunąć swój wpis, jednak nie przewidział lawiny zdarzeń, która miała dopiero nadejść.

Karolina Korwin-Piotrowska uderza w Kubę Rzeźniczaka

Karolina Korwin-Piotrowska słynie z ciętego języka i chętnie zabiera głos w sprawach wzbudzających szerokie zainteresowanie społeczne. Jej uwadze nie uchodzi zachowanie polityków, ale przede wszystkim osób ze świata show-biznesu. Dziennikarka nie wahała się ani chwili i postanowiła w bardzo dosadny sposób skomentować słowa wypowiedziane przez Jakuba Rzeźniczaka.

- To pisze plemnik, który wygrał, pisze publicznie. I 169 osób mu to serduszkuje. Kiedy tak znormalizowaliśmy chamstwo w życiu codziennym? - napisała Korwin-Piotrowska.

Podczas gdy profil Asi zalała fala hejtu, pod wpisem Karoliny influencerka mogła liczyć na ogromne wsparcie internautów. Oto kilka wybranych wypowiedzi użytkowników:

"Życzę Panu @jakubrzezniczak25 aby był tak aktywnym ojcem jak aktywnie komentuje cudze ciała"

"Napisał to kobiecie w ciąży, to jest hit"

"Napisał to facet, który na antenie TVN zmieszał swoją córkę z błotem, bawił się w najlepsze latając helikopterem, biorąc huczny ślub jak syn umierał. Dno nie człowiek"

"Muszę przyznać, że bardzo żałuję, ale to bardzo, bardzo, bardzo, że ludzie wtykający nos w cudze życie i wygląd nie dostają kociej mordy. Ktoś kto nigdy nie był otyły, nie ma pojęcia jak trudno jest wykonać pierwsze kroki żeby zacząć zmiany..."