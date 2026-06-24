Luka Rosi przejmuje warszawski klub na jedną noc

Warszawa szykuje sobotni wieczór w rytmie disco polo. Explosion Club stawia na Lukę Rosi

To będzie propozycja dla tych, którzy lubią połączyć koncert na żywo z klubową zabawą do późnych godzin. Już w sobotę, 27 czerwca 2026 roku, w Explosion Club w Warszawie odbędzie się impreza z dwiema scenami, a na pierwszym planie pojawi się Luka Rosi – wykonawca dobrze kojarzony przez fanów tanecznego grania i lekkich, imprezowych refrenów.

Jeśli ktoś planuje weekend z muzyką, przy której nogi same rwą się do tańca, ten adres zdecydowanie warto zapisać. Stołeczny klub przygotował wieczór podzielony na dwie przestrzenie, dzięki czemu będzie i koncertowy klimat i klubowa energia.

Największa gwiazda wieczoru: Luka Rosi

Luka Rosi będzie główną postacią tego wydarzenia i to właśnie jego koncert zaplanowano na Sali Dance. To artysta, który dobrze odnajduje się w rozrywkowym, tanecznym repertuarze i przyciąga słuchaczy szukających melodyjnych numerów z łatwo wpadającym w ucho refrenem. W takich klubowych warunkach jego utwory mają szansę wybrzmieć dokładnie tak, jak lubią fani disco polo: głośno, przebojowo i bez zbędnego zadęcia.

W przypadku takich wydarzeń właśnie koncert na żywo robi największą robotę. Bliski kontakt z publicznością, wspólne śpiewanie i ten charakterystyczny imprezowy puls sprawiają, że sobotni występ Luki Rosi może być jednym z tych momentów, dla których po prostu warto ruszyć na parkiet.

Druga scena też nie będzie stała pusta. Zagra DJ Meszi

Na Sali Klubowej za muzyczną atmosferę odpowie DJ Meszi. To oznacza, że impreza nie zamknie się wyłącznie w formule koncertu, ale dostanie też typowo klubowy wymiar. Dwie sale to większy wybór dla uczestników i jeszcze więcej tanecznych wibracji w jednym miejscu.

Taki układ może przypaść do gustu osobom, które chcą jednego wieczoru złapać zarówno koncertową energię, jak i bardziej imprezowy set DJ-ski. Dla fanów rozrywkowych klimatów to naprawdę solidny zestaw na sobotnią noc.

Kiedy i gdzie odbędzie się wydarzenie?

Impreza Explosion Club Warszawa odbędzie się 27 czerwca 2026 roku, w sobotę, w Explosion Club w Warszawie.

Miejsce: Explosion Club

Explosion Club Adres: Wał Miedzeszyński 646, Warszawa

Wał Miedzeszyński 646, Warszawa Data: 27 czerwca 2026

To lokalizacja dobrze pasująca do dużej, weekendowej imprezy tanecznej. Jeśli ktoś szykuje się na wypad do stolicy albo mieszka w Warszawie i szuka mocnego disco-polowego akcentu na koniec czerwca, ten punkt w kalendarzu wygląda bardzo konkretnie.