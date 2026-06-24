Quiz dla wiernych fanów serialu "Ranczo". Pamiętasz wszystko o plebanii w Wilkowyjach?

Serialowy hit TVP, czyli historia fenomenu "Rancza"

Początkowo twórcy uwielbianego przez widzów serialu „Ranczo” planowali zakończyć opowieść zaledwie po czterech seriach. Produkcja emitowana na antenie TVP1 w latach 2006–2016 nie zapowiadała się na tak gigantyczny sukces komercyjny, który w szczytowych momentach gromadził przed telewizorami nawet 10 milionów odbiorców.

Koncepcja historii o Amerykance Lucy, która dziedziczy starą posiadłość w fikcyjnej wsi Wilkowyje, trafiła w gusta Polaków. Widzowie tak entuzjastycznie przyjęli losy zwaśnionych braci bliźniaków – wójta i księdza, a także dyskusje stałych bywalców przysklepowej ławeczki, że stacja zdecydowała się wyprodukować aż 10 sezonów. Cała opowieść liczy ostatecznie 130 odcinków oraz jedną produkcję pełnometrażową.

Spin off "Rancza" powraca. Znamy szczegóły nowej produkcji

Pod koniec 2025 roku w mediach pojawiły się doniesienia dotyczące planów stworzenia obszernego spin offu "Rancza". Długo jednak nie podawano oficjalnych informacji dotyczących formatu i wizji nowego projektu. W czerwcu 2026 roku, jak informowało Radio Eska, potwierdzono, że nowa odsłona będzie spin offem i sfinalizuje liczne niedokończone wątki. W obsadzie zobaczymy między innymi:

Violettę Arlak;

Artura Barcisia;

Magdalenę Kutę;

Jacka Kawalca;

Martę Chodorowską;

Piotra Ligienzę;

Arkadiusza Naderę;

Cezarego Żaka;

Grażynę Zielińską;

Katarzynę Żak;

Bartłomieja Kasprzykowskiego;

Ilonę Ostrowską.

Według informacji przekazanych przez dziennikarzy Super Expressu twórcy nie planują zastępować zmarłego Pawła Królikowskiego. Reżyser nie zamierza ożywiać postaci za pomocą nowoczesnych technologii, ani powierzać tej roli nowemu aktorowi.

Plebania z "Rancza" nie ma przed tobą tajemnic? Rozwiąż quiz

Serce Wilkowyj biło nierzadko na lokalnej plebanii, która stanowiła jedno z kluczowych miejsc dla fabuły "Rancza". To tutaj bohaterowie regularnie szukali rozwiązań swoich kłopotów, znajdując oparcie nie tylko u miejscowych duchownych, ale też u niezastąpionej Michałowej. Sprawdź swoją wiedzę o tym kultowym miejscu w naszym teście. Przygotowaliśmy 13 pytań w formie wyboru odpowiedzi oraz opcji Prawda/Fałsz. Jesteś gotowy na to wyzwanie?

Postaraj się, by Michałowa mogła być z ciebie zadowolona i odwdzięczyła się pysznym, domowym posiłkiem!

Quiz dla fanów "Rancza". Jak dobrze znasz plebanię? Pytanie 1 z 13 Jak ma na imię ksiądz proboszcz (późniejszy biskup), brat bliźniak wójta Pawła Kozioła? Jan Piotr Jakub Następne pytanie