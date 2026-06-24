Playboys zagrają koncert z gwiazdą rocka - to wydarzy się w jednym z polskich miast

To będzie dzień pełen emocji w Pionkach. Na scenie Playboys, Szymon Wydra i mocna ekipa imprezowych nazwisk

Fani tanecznych brzmień mogą już szykować się na solidną dawkę atrakcji. W sobotę, 27 czerwca 2026 roku, w Pionkach odbędą się obchody 100-lecia KS Proch Pionki, a wieczorna część wydarzenia zapowiada się naprawdę koncertowo. Największą uwagę przyciągają oczywiście Playboys oraz Szymon Wydra, ale to nie koniec, bo na uczestników czeka też występ kolejnych artystów i taneczna zabawa pod chmurką.

Jeśli ktoś lubi wydarzenia, w których lokalne święto łączy się z muzyką, energią sceny i klimatem letniej imprezy, to tego dnia w Pionkach po prostu nie powinno go zabraknąć .

100 lat KS Proch Pionki

Jubileuszowe obchody zaplanowano na 27 czerwca 2026 roku. Całość ruszy już o godz. 9:30, a miejscem wydarzenia będą Pionki. To właśnie tam odbędzie się cały dzień atrakcji związanych z 100-leciem historii klubu sportowego KS Proch Pionki.

Program jest rozpisany od rana do późnego wieczora, więc mowa o dużym, całodniowym święcie, które połączy sport, część oficjalną i muzyczną zabawę. Najmocniejsze koncertowe emocje przyjdą oczywiście później, gdy scenę przejmą gwiazdy wieczoru.

Największe gwiazdy wieczoru: Playboys i Szymon Wydra

Playboys to bez dwóch zdań zespół, który najmocniej wybrzmi dla fanów disco polo. Zespół od lat kojarzy się z lekkim, wpadającym w ucho stylem i refrenami, które błyskawicznie podchwytuje publiczność. Ich koncerty zwykle niosą ze sobą dokładnie to, czego oczekują miłośnicy gatunku: taneczną energię, kontakt z publiką i klimat wspólnej zabawy do późnych godzin.

Na scenie pojawi się również Szymon Wydra, znany jako lider zespołu Carpe Diem. To artysta z zupełnie inną sceniczną charyzmą, który od lat buduje rozpoznawalność mocnym wokalem i koncertowym temperamentem. Takie połączenie z zespołem Playboys sprawia, że wieczór w Pionkach może mieć bardzo ciekawy, różnorodny charakter — od tanecznego luzu po bardziej rockową energię.

Organizatorzy nie zatrzymali się jednak tylko na dwóch głośnych nazwiskach. Na scenie zobaczymy też wykonawców, którzy dołożą swoje cegiełki do imprezowego klimatu i sprawią, że program będzie pełniejszy.

Kto jeszcze wystąpi?

Marsonowski

Krisu

Roztańczone

DJ Lucas

Dodatkową atrakcją będzie także spotkanie z Gaborem z Turbokozaka, co dla wielu uczestników może okazać się bardzo ciekawym punktem całego dnia.

Program obchodów od rana do nocy

Choć to właśnie wieczorne występy rozgrzeją fanów muzyki najbardziej, warto pamiętać, że jubileusz 100-lecia KS Proch Pionki został rozpisany jako wielkie święto miasta i klubu. Dzień rozpocznie się o godz. 9:30 przemarszem z udziałem pocztów sztandarowych oraz Orkiestry Szkoły Muzycznej.

Następnie o godz. 10:00 zaplanowano Mszę Świętą w kościele pw. Świętej Barbary w Pionkach. Z kolei o 12:00 odbędzie się mecz pokazowy oldbojów KS Proch Pionki – Legia Warszawa, a spotkanie skomentuje Dariusz Szpakowski.

Na godz. 14:30 przewidziano część oficjalną i artystyczną. W jej trakcie uhonorowani zostaną najlepsi zawodnicy i trenerzy, wręczone zostaną medale 100-lecia, a także pojawi się ważny akcent jubileuszowy w postaci tablicy pamiątkowej. Tę część wydarzenia poprowadzą Gabriela Polak i Kamil Marszałek.

Wieczorem zrobi się naprawdę tanecznie. O 21:00 startuje dyskoteka pod gwiazdami

Gdy koncertowe emocje sięgną zenitu, impreza wcale się nie skończy. O godz. 21:00 rozpocznie się dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadzi DJ Lucas. To właśnie ten moment może okazać się idealnym finałem całego dnia: szczególnie dla tych, którzy lubią zostać do końca i wycisnąć z letniej imprezy maksimum zabawy.

W praktyce oznacza to jedno: Pionki szykują wydarzenie, które ma szansę połączyć kilka pokoleń uczestników. Z jednej strony jubileusz, tradycja i sportowe wspomnienia, z drugiej scena, muzyka i ten charakterystyczny klimat plenerowej potańcówki, który w takich chwilach działa najlepiej.

Atrakcje dla całych rodzin

Organizatorzy zadbali też o dodatkowe punkty programu. Na uczestników czekać będą między innymi: