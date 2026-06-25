Czy Arek i Julia nadal są parą? Najnowsze zdjęcia rozwiewają wątpliwości fanów

Zasady programu Rolnik szuka żony

Program telewizyjny "Rolnik szuka żony" to format, który od lat przyciąga przed telewizory tłumy widzów. W każdym sezonie pięciu gospodarzy z pomocą prowadzącej Marty Manowskiej szuka swojej drugiej połówki. Najpierw uczestnicy nagrywają wizytówki, a potem czytają listy od zainteresowanych kobiet. Następnie wybrane kandydatki przyjeżdżają na randki, po których zapada decyzja, kto zostanie zaproszony do gospodarstwa. Na wsi uczestniczki mają okazję zobaczyć, jak wygląda codzienność rolnika, a nawet pomóc w pracach polowych. Na koniec rolnik dokonuje wyboru jednej partnerki i to z nią buduje bliższą relację.

Arek i Julia z Rolnik szuka żony: Jak zrodziło się ich uczucie

Arek zdecydował się na udział w 12. sezonie show "Rolnik szuka żony", by odnaleźć prawdziwą miłość. Gospodarz wyraźnie podkreślał, że zależy mu na kobiecie, która nie tylko zaakceptuje jego tryb życia, ale również będzie dbać o swój rozwój osobisty. Julia przykuła jego uwagę już w momencie czytania listu. Młoda kobieta kształci się na Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie i od samego początku była jego faworytką. Rolnik jednak powstrzymywał się przed pochopnymi deklaracjami. Chciał dać szansę wszystkim kandydatkom, by podjąć najlepszą możliwą decyzję, mimo że gospodyni programu zachęcała go do szybszego działania.

Kiedy Arek ostatecznie wyznał, że to właśnie z Julią chce budować przyszłość, pozostałe uczestniczki nie kryły zaskoczenia, ale też doskonale zdawały sobie sprawę z jego wyraźnych preferencji. Dziewczyny nie żywiły urazy, a wręcz przeciwnie – kibicowały nowo powstałej parze w rozwijaniu ich związku.

Julia otwarcie przyznawała, że jej priorytetem jest ukończenie nauki, natomiast Arek deklarował chęć kontynuowania tej znajomości. Z tego powodu zakochani musieli mierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą związek na odległość.

- Korzystamy właśnie z każdego weekendu i wtedy się spotykamy - tłumaczył Arek.

Prawda o związku Arka i Julii z Rolnik szuka żony wyszła na jaw

Fani formatu często zasypują Julię pytaniami o to, czy wciąż tworzy związek z Arkiem. Studentka zazwyczaj bawi się ciekawością internautów, publikując niespodziewane fotografie z rolnikiem, lub celowo podsyca domysły. Jednak niedawno do sieci trafiły materiały, które wywołały niemałe poruszenie.

Julia zorganizowała imprezę z okazji swoich urodzin, na której zgromadziła grono zaufanych przyjaciół oraz Arka. Mężczyzna okazywał jej wiele czułości, przytulając ją i wręczając piękny bukiet kwiatów. To ostatecznie rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące ich relacji.

Arek i Julia z "Rolnik szuka żony" opowiedzieli o "zmianie statusu"