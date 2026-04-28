"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4206

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" wstrząsnęły życiem wielu mieszkańców, a nagłe zwroty akcji nie oszczędziły nawet najbardziej lubianych postaci. Damian przeżył prawdziwy koszmar, gdy po spotkaniu z Krupskim do jego drzwi zapukała policja i aresztowała go pod wyjątkowo ciężkim zarzutem. Podczas gdy Monika z ogromną determinacją walczyła o powrót do trójki klasowej, w innym miejscu doszło do brutalnego ataku Tadeusza na Żbika, który miał rzekomo manipulować ich siostrą. Sprytna Kasia zdołała przechytrzyć oszusta Łukasza i zastawiła na niego skuteczną pułapkę, przerywając jego zuchwałą próbę wyłudzenia ogromnej sumy pieniędzy. Problemy nie ominęły też Igora, który stracił istotny zawodowy temat, oraz Julki szukającej pocieszenia u Leona po bolesnym rozstaniu. Przekonajmy się zatem, co przyniesie kolejna odsłona tej wciągającej opowieści.

"Na Wspólnej" odc. 4206 - streszczenie

W 4206. odcinku "Na Wspólnej" Monika, w obliczu narastających problemów, zwraca się do Weroniki z rozpaczliwą prośbą o wsparcie prawne. Tymczasem jej mąż Damian przechodzi przez koszmar w areszcie, gdzie zostaje dotkliwie pobity przez współwięźniów po tym, jak poznają oni szczegóły postawionych mu zarzutów. Sławek przekazuje Cieślikowej przygnębiające wieści o tym, że policja dysponuje twardymi dowodami potwierdzającymi kontakty Damiana z czternastoletnią dziewczyną. W innym wątku Kasia i Aneta próbują zdemaskować Łukasza, jednak ich wspólny plan kończy się całkowitym niepowodzeniem. W tej sytuacji Żbikowa decyduje się wyznać Andrzejowi całą prawdę o romansie Kaliny, jej intrygach oraz sfingowanej kradzieży. Z kolei Igor Nowak musi przeprowadzić poważną rozmowę z Julką, którą ostro strofuje po jej powrocie z suto zakrapianej imprezy. Kiedy dziewczyna zostaje w domu sama, niespodziewanie pojawia się u niej Leon.

"Na Wspólnej" odc. 4206 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób zastanawia się, kiedy będzie można zobaczyć dalszy ciąg tych burzliwych wydarzeń. Telewizyjna premiera przyciągnie przed ekrany wszystkich ciekawych, jak rozwinie się sprawa Damiana oraz co wyniknie z wizyty Leona u córki Igora. Serial jest emitowany regularnie, więc warto zarezerwować sobie czas w wieczornej ramówce na początku maja. Premierowy odcinek 4206 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 5 maja 2026 roku na kanale TVN o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" od lat gości w naszych domach, przybliżając nam losy rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Cała opowieść zaczęła się od wielkiej przyjaźni z domu dziecka, która przetrwała próbę czasu i stała się fundamentem dla kolejnych pokoleń mieszkańców warszawskiej kamienicy. Wspólny dom przy tytułowej ulicy to miejsce, gdzie bohaterowie zawsze mogą na siebie liczyć, niezależnie od życiowych zawirowań. Scenarzyści nieustannie dbają o to, by przygody znanych postaci były bliskie codziennym sprawom, z jakimi mierzy się każdy z nas. W serialu występują:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)