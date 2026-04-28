"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4206

Redakcja VOX FM
2026-04-28 7:57

W nadchodzącym 4206. odcinku serialu "Na Wspólnej" sytuacja Damiana staje się dramatyczna po tym, jak trafia on do aresztu pod ciężkimi zarzutami. Mężczyzna musi zmierzyć się z wrogością współwięźniów, podczas gdy jego żona szuka ratunku u prawników. Trudne chwile czekają również Igora, który próbuje zdyscyplinować swoją córkę po nieprzespanej nocy.

Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4206
Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4206 Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4206 Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4206 Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4206
Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" wstrząsnęły życiem wielu mieszkańców, a nagłe zwroty akcji nie oszczędziły nawet najbardziej lubianych postaci. Damian przeżył prawdziwy koszmar, gdy po spotkaniu z Krupskim do jego drzwi zapukała policja i aresztowała go pod wyjątkowo ciężkim zarzutem. Podczas gdy Monika z ogromną determinacją walczyła o powrót do trójki klasowej, w innym miejscu doszło do brutalnego ataku Tadeusza na Żbika, który miał rzekomo manipulować ich siostrą. Sprytna Kasia zdołała przechytrzyć oszusta Łukasza i zastawiła na niego skuteczną pułapkę, przerywając jego zuchwałą próbę wyłudzenia ogromnej sumy pieniędzy. Problemy nie ominęły też Igora, który stracił istotny zawodowy temat, oraz Julki szukającej pocieszenia u Leona po bolesnym rozstaniu. Przekonajmy się zatem, co przyniesie kolejna odsłona tej wciągającej opowieści.

"Na Wspólnej" odc. 4206 - streszczenie

W 4206. odcinku "Na Wspólnej" Monika, w obliczu narastających problemów, zwraca się do Weroniki z rozpaczliwą prośbą o wsparcie prawne. Tymczasem jej mąż Damian przechodzi przez koszmar w areszcie, gdzie zostaje dotkliwie pobity przez współwięźniów po tym, jak poznają oni szczegóły postawionych mu zarzutów. Sławek przekazuje Cieślikowej przygnębiające wieści o tym, że policja dysponuje twardymi dowodami potwierdzającymi kontakty Damiana z czternastoletnią dziewczyną. W innym wątku Kasia i Aneta próbują zdemaskować Łukasza, jednak ich wspólny plan kończy się całkowitym niepowodzeniem. W tej sytuacji Żbikowa decyduje się wyznać Andrzejowi całą prawdę o romansie Kaliny, jej intrygach oraz sfingowanej kradzieży. Z kolei Igor Nowak musi przeprowadzić poważną rozmowę z Julką, którą ostro strofuje po jej powrocie z suto zakrapianej imprezy. Kiedy dziewczyna zostaje w domu sama, niespodziewanie pojawia się u niej Leon.

"Na Wspólnej" odc. 4206 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób zastanawia się, kiedy będzie można zobaczyć dalszy ciąg tych burzliwych wydarzeń. Telewizyjna premiera przyciągnie przed ekrany wszystkich ciekawych, jak rozwinie się sprawa Damiana oraz co wyniknie z wizyty Leona u córki Igora. Serial jest emitowany regularnie, więc warto zarezerwować sobie czas w wieczornej ramówce na początku maja. Premierowy odcinek 4206 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 5 maja 2026 roku na kanale TVN o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" od lat gości w naszych domach, przybliżając nam losy rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Cała opowieść zaczęła się od wielkiej przyjaźni z domu dziecka, która przetrwała próbę czasu i stała się fundamentem dla kolejnych pokoleń mieszkańców warszawskiej kamienicy. Wspólny dom przy tytułowej ulicy to miejsce, gdzie bohaterowie zawsze mogą na siebie liczyć, niezależnie od życiowych zawirowań. Scenarzyści nieustannie dbają o to, by przygody znanych postaci były bliskie codziennym sprawom, z jakimi mierzy się każdy z nas. W serialu występują:

  • Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)
Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4206
Na Wspólnej