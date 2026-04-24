Oliwia pod ostrzałem widzów Hotelu Paradise. Mają dosyć złego traktowania Krystiana

Relacja Oliwki i Krystiana w Hotelu Paradise 12

Oliwka, gdy weszła do Hotelu Paradise - od razu spodobała się Mateuszowi i to ze wzajemnością. Para czuła do siebie wzajemny pociąg. Mężczyzna mimo regularnie przekraczał granice dziewczyny, aż ta w końcu nie wytrzymała i powiedziała, że nie chce z nim być. Postanowiła połączyć się w parę z Krystianem. Początkowo miała nadzieję na relację romantyczną, ale szybko się okazało niestety inaczej - to tylko przyjaźń, choć chłopak ciągle ma nadzieję na coś więcej. Pozostali uczestnicy nie zwracają za bardzo uwagę na ich relację. Jedynie Roksana zauważyła w jednym z odcinków, że Oliwia bardzo źle traktuje Krystiana. Według niej nagle się do niego tuli tylko wtedy, gdy wchodzi inna dziewczyna. Zauważyła też, iż Oliwia momentami zachowuje się dosyć agresywnie względem swojego partnera o wszystko go oskarżając czy nawet poniżając. W pewnym momencie Magda próbowała o tym rozmawiać z Krystianem, ale chłopak stwierdził, "że taka jest Oliwka".

Rusza Hotel Paradise 12

Oliwka pod ostrzałem internautów

Ostatnie odcinki to zdecydowany pokaz zachowań Oliwki. Dziewczyna dosyć wulgarnie i mocno reaguje na niektóre wypowiedzi Krystiana, a nawet zwykłe pytania. Ona sama się tłumaczy w mediach społecznościowych, "że jest świadoma swojego zachowania i nie wie, co w nią wstąpiło". Internauci jednak nie mają dla niej tyle litości. Są wściekli, jak to wygląda i na pozostałych uczestników, że w ogóle na to nie reagują. Oto wybrane komentarze:

Ona jest bardzo toksyczna!!! Gdzie ten Krystian ma oczy? Szkoda chłopaka, może w końcu faktycznie Zuza go wybierze i on zacznie oddychać 🤔 W końcu może weszła dziewczyna, która doceni Krystiana. Oliwia… szkoda gadać. Kiedy czuję zagrożenie, lata za Krystianem, bo wie, że dupa jej się pali… jest tak beznadziejnie fałszywa… Chyba nie walczy o Krystiana a "WARCZY na Krystiana"😅