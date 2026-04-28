"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4209

Ostatnio w serialu "Pierwsza miłość" atmosfera stała się niezwykle gęsta, a bohaterowie musieli zmierzyć się z bolesnymi konsekwencjami swoich wyborów. Jurek doznał sporego szoku, gdy podczas wizyty w Kołobrzegu przyłapał swoją narzeczoną na kłamstwie, które rzuciło nowe światło na ich relację. W międzyczasie Angelika wykazała się ogromną determinacją i okłamała strażnika w koszarach, byle tylko zdążyć pożegnać Białego przed jego pilnym wyjazdem na misję do Kosowa. Kalina z ogromnym zaangażowaniem próbowała odnaleźć dowody swojej niewinności w sprawie katastrofy budowlanej, nie spodziewając się ciosu z najmniej oczekiwanej strony. Mikołaj, czyli jedyny świadek jej sprzeciwu wobec przyspieszania prac, kierowany żalem po utracie sprawności, postanowił jednak zeznawać przeciwko niej. Zobaczmy zatem, jakie sytuacje przygotowano dla was w kolejnej odsłonie serialu.
"Pierwsza miłość" odc. 4209 - streszczenie
Bolesław ma ogromny problem z zaakceptowaniem faktu, że jego żona oraz córka przestały mu się podporządkowywać. Jego frustracja narasta, zwłaszcza gdy pracownicy kliniki kategorycznie zabraniają mu kontaktu z Elizą. Z kolei Angelika przygotowuje się do objęcia posady w sklepie jubilerskim, ale nie dociera nawet do swojego nowego lokum, bo zostaje uprowadzona. W tym samym czasie Filip próbuje zapomnieć o zawodzie miłosnym, sięgając po alkohol i szukając przypadkowego towarzystwa. Jego stan doprowadza do skandalu na praktykach w klinice, skąd zostaje dyscyplinarnie wyrzucony, a dodatkowe spięcie z Radkiem niesie ze sobą poważne skutki. Darek natomiast prowadzi niebezpieczną grę, manipulując kibicami Iskry i buntując ich przeciwko Bolesławowi, co zaczyna go powoli przerastać.
"Pierwsza miłość" odc. 4209 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób zastanawia się teraz, kiedy dokładnie będzie można zobaczyć opisane wyżej wydarzenia na ekranie. Historia Marysi i jej bliskich od lat przyciąga przed telewizory, a ten konkretny wątek zapowiada się wyjątkowo dynamicznie. Warto zapisać sobie datę w kalendarzu, aby nie przegapić momentu, w którym losy Angeliki i Filipa ponownie się skomplikują. Premiera tego materiału została zaplanowana na 5 maja 2026 roku. Odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to produkcja, która od 2004 roku gości w polskich domach, łącząc wątki obyczajowe z elementami sensacji czy kryminału. Akcja serialu przenosi nas na zmianę do tętniącego życiem Wrocławia oraz spokojniejszego, choć równie ciekawego Wadlewa. Przez lata obserwowaliśmy dorastanie głównych bohaterek oraz ich liczne wzloty i upadki w życiu prywatnym. Twórcy nie boją się poruszać trudnych zagadnień społecznych, co sprawia, że opowieść ta wciąż wydaje się aktualna. W serialu występują między innymi:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)