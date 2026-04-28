"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4209

Ostatnio w serialu "Pierwsza miłość" atmosfera stała się niezwykle gęsta, a bohaterowie musieli zmierzyć się z bolesnymi konsekwencjami swoich wyborów. Jurek doznał sporego szoku, gdy podczas wizyty w Kołobrzegu przyłapał swoją narzeczoną na kłamstwie, które rzuciło nowe światło na ich relację. W międzyczasie Angelika wykazała się ogromną determinacją i okłamała strażnika w koszarach, byle tylko zdążyć pożegnać Białego przed jego pilnym wyjazdem na misję do Kosowa. Kalina z ogromnym zaangażowaniem próbowała odnaleźć dowody swojej niewinności w sprawie katastrofy budowlanej, nie spodziewając się ciosu z najmniej oczekiwanej strony. Mikołaj, czyli jedyny świadek jej sprzeciwu wobec przyspieszania prac, kierowany żalem po utracie sprawności, postanowił jednak zeznawać przeciwko niej. Zobaczmy zatem, jakie sytuacje przygotowano dla was w kolejnej odsłonie serialu.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4209 - streszczenie

Bolesław ma ogromny problem z zaakceptowaniem faktu, że jego żona oraz córka przestały mu się podporządkowywać. Jego frustracja narasta, zwłaszcza gdy pracownicy kliniki kategorycznie zabraniają mu kontaktu z Elizą. Z kolei Angelika przygotowuje się do objęcia posady w sklepie jubilerskim, ale nie dociera nawet do swojego nowego lokum, bo zostaje uprowadzona. W tym samym czasie Filip próbuje zapomnieć o zawodzie miłosnym, sięgając po alkohol i szukając przypadkowego towarzystwa. Jego stan doprowadza do skandalu na praktykach w klinice, skąd zostaje dyscyplinarnie wyrzucony, a dodatkowe spięcie z Radkiem niesie ze sobą poważne skutki. Darek natomiast prowadzi niebezpieczną grę, manipulując kibicami Iskry i buntując ich przeciwko Bolesławowi, co zaczyna go powoli przerastać.

"Pierwsza miłość" odc. 4209 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób zastanawia się teraz, kiedy dokładnie będzie można zobaczyć opisane wyżej wydarzenia na ekranie. Historia Marysi i jej bliskich od lat przyciąga przed telewizory, a ten konkretny wątek zapowiada się wyjątkowo dynamicznie. Warto zapisać sobie datę w kalendarzu, aby nie przegapić momentu, w którym losy Angeliki i Filipa ponownie się skomplikują. Premiera tego materiału została zaplanowana na 5 maja 2026 roku. Odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od 2004 roku gości w polskich domach, łącząc wątki obyczajowe z elementami sensacji czy kryminału. Akcja serialu przenosi nas na zmianę do tętniącego życiem Wrocławia oraz spokojniejszego, choć równie ciekawego Wadlewa. Przez lata obserwowaliśmy dorastanie głównych bohaterek oraz ich liczne wzloty i upadki w życiu prywatnym. Twórcy nie boją się poruszać trudnych zagadnień społecznych, co sprawia, że opowieść ta wciąż wydaje się aktualna. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)