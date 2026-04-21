Sebastian Fabijański zdradza szczegóły debiutu na festiwalu. Fani mogą być mocno zaskoczeni

Sebastian Fabijański o braku scenariusza na Festiwal w Opolu

Niebawem wokalista zadebiutuje na wyjątkowo prestiżowych deskach polskiego amfiteatru. Sama zapowiedź obecności artysty na opolskim festiwalu wywołała spore poruszenie wśród jego sympatyków, którzy niecierpliwie oczekują tego widowiska. Twórca wprost deklaruje całkowitą rezygnację z precyzyjnego planowania każdej sekundy swojego koncertu. Wiadomo już, że publiczność usłyszy tam utwór pod tytułem "Nieidealna", który wykona wspólnie z piosenkarką Daryą Frączek.

Podczas wywiadu przeprowadzonego przez Julitę Buczek dla "Super Expressu" wokalista i aktor przyznał, że stawia na skrajną spontaniczność. Zamiast trzymać się wyuczonych kroków, woli polegać na własnym instynkcie oraz aktualnym nastroju. Aktor mocno zaznacza, iż właśnie takie nieprzewidywalne momenty dostarczają mu największej radości, ponieważ ułatwiają autentyczne przeżywanie dźwięków oraz nawiązanie prawdziwej więzi ze zgromadzoną widownią.

"Nie wiem, jak zwykle pewnie pójdę na żywioł (...) Ja się ekscytuję po prostu - to jest super, że moje życie jest bogate w takie doświadczenia i z każdego wyciągam jak najwięcej się da i mam nadzieję, że tak będzie też w Opolu. Jest to dla mnie świetnie, że moja droga muzyczna też nabiera takich kształtów, że mogę występować na festiwalu w Opolu dla takiej publiczności. Bardzo się cieszę - mówi nam Sebastian Fabijański."

Sensacyjne wyznanie Fabijańskiego na temat twórczości i emocji

Muzyk wprost komunikuje, że każdy podobny koncert traktuje jako niezwykle cenną lekcję oraz naturalny krok w rozwoju swojej kariery artystycznej. Zamiast obezwładniających nerwów towarzyszy mu gigantyczna radość i ogromna wdzięczność za możliwość wystąpienia przed tak potężnym tłumem. Działalność muzyczna stanowi dla niego obecnie idealne środowisko do płynnego spajania osobistych przeżyć, głębokich uczyć oraz czystej kreacji.

Raper przywiązuje także ogromną wagę do samego przesłania płynącego z jego piosenek. Zaznacza on stanowczo, że liryczna strona utworów ma fundamentalne znaczenie i musi cechować się pełną logiką. Ta zasada obowiązuje go zarówno w studiu nagraniowym, jak i podczas wizualnego zachowania na estradzie. Według niego każdy występ powinien opowiadać konkretną historię, chociaż w praktyce często wygrywa swobodna improwizacja.

"Tak, zawsze pisząc teksty, bazuje na tym, co się we mnie dzieje, działo. Więc tak, to jest nieodłączna część twórczości w ogóle i ja bardzo zwracam uwagę na tę warstwę merytoryczną i znaczeniową, nawet tutaj też w choreografiach. Staram się, żeby to wszystko było zrozumiałe, żeby to, co robimy, po prostu miało swój początek, swój koniec, swoje rozwinięcie i swoje zakończenie i żeby to wszystko po prostu się spinało w jedną całość. Nie ukrywam, że to mnie zwykle bardzo dużo kosztuje nerwów i stresu, żeby się wszystko udało tak, jak chciałbym, żeby się udało. No ale tak, jak też powiedziałem, w ogóle super, że produkcja jest otwarta na te pomysły i w następnym odcinku też będzie coś fajnego - mówi "Super Expressowi" Sebastian nawiązując do swoich występów w "Tańcu z Gwiazdami"."

Wbrew wcześniejszym spekulacjom wokalista całkowicie zrezygnował z przygotowania widowiskowych układów tanecznych. Zależy mu wyłącznie na odpowiednim wyeksponowaniu kompozycji oraz ładunku emocjonalnego samego tekstu. Artysta jest głęboko przekonany, że największym atutem jego opolskiej propozycji jest minimalistyczna forma, której absolutnie nie wolno maskować tanimi sztuczkami wizualnymi.

"Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Chciałbym po prostu zaśpiewać. Wydaje mi się, że szlachetność piosenki, tej konkretnej, którą stworzyliśmy z Darią, jej siłą jest właśnie ten przekaz i nie chciałbym go przykrywać zbędnymi, jakimiś efektownymi dodatkami, bo wydaje mi się, że trzeba ją po prostu zaśpiewać dla ludzi i zrobić to, jak najszlachetniej się da - wyjawił nam Fabijański."

W medialnej debacie nie zabrakło również krótkiego komentarza bliskiej współpracowniczki muzyka. Julia Suryś publicznie stwierdziła, że naturalna motoryka aktora na scenie sama w sobie przykuwa wzrok widzów, a brak jakichkolwiek reżyserowanych kroków daje złudzenie perfekcyjnie dopracowanego spektaklu tanecznego.

"Ja szykuję... Poza tym widziałam ostatnio koncert Sebastiana. Ja się stresowałam, Sebastian czuł się jak ryba w wodzie i on nie mając żadnej choreografii, po prostu tak się rusza na tej scenie, że wygląda jakby ta choreografia była zawsze zrobiona - mówi nam Julia Suryś."