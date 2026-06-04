Znamy zwycięzcę opolskich Debiutów. Nagroda im. Anny Jantar dla młodej wokalistki

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-04 22:23

Trwa Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 2026. Jednym z głównych punktów programu był koncert Debiutów, w którym o prestiżową statuetkę rywalizowało 10 wykonawców. Wiemy już, kto został nagrodzony przez jury i zgarnął główną wygraną.

Historia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to jeden z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Polski, którego początki sięgają 1963 roku. Wydarzenie zainicjowali dziennikarze Mateusz Święcicki i Jerzy Grygolunas we współpracy z Karolem Musiołem, ówczesnym przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej. Specjalnie na potrzeby tej muzycznej imprezy w szybkim tempie wzniesiono Amfiteatr Tysiąclecia. Od pierwszych edycji festiwal stał się miejscem, gdzie rodziły się największe talenty rodzimej sceny muzycznej. To właśnie na opolskich deskach swoje pierwsze kroki w wielkiej karierze stawiali tacy giganci jak Maryla Rodowicz, Czesław Niemen, Marek Grechuta oraz Edyta Górniak.

Wielkie muzyczne święto organizowano rokrocznie, a jedyna przerwa miała miejsce w 1982 roku z powodu stanu wojennego. Z biegiem lat festiwal się rozwijał i wzbogacał o nowe formaty. To właśnie konkursy takie jak Premiery czy Debiuty zyskały status kultowych i wciąż pełnią istotną funkcję w wyznaczaniu nowych kierunków w polskiej muzyce rozrywkowej, od popu przez rock, aż po brzmienia alternatywne.

Kto wystąpił w Debiutach na Festiwalu w Opolu 2026?

Konkurs Debiutów to nieodłączny element Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który stanowi przepustkę do wielkiej kariery dla wschodzących gwiazd. W tegorocznej rywalizacji zaprezentowali się następujący artyści:

  • Martyna Baranowska – „Serce”
  • Jacko Brango – „Inaczej nie umiem”
  • Karolina Charko – „Hamak”
  • Sara Girgis – „Mięknę”
  • Michał Grobelny – „Notka”
  • Ola Kędra – „Bój się Boga dziewczyno”
  • Julia Wasielewska – „Chciałabym Ci powiedzieć”
  • Małgorzata Boć – „Koniec z planem”
  • Zespół 21 Gram – „Może tak miało być”
  • Maja Oleśków – „Jeszcze raz”

Główna nagroda w postaci statuetki Karolinki im. Anny Jantar trafiła do Karoliny Charko, która zdobyła najwięcej głosów od festiwalowego jury.

  • Drugą pozycję zajęła Maja Oleśków.
  • Trzecie miejsce podzielili między siebie Zespół 21 Gram oraz Martyna Baranowska.

Nagrodę Publiczności otrzymała Maja Oleśków.

Dodatkowo organizatorzy przyznali Nagrodę Specjalną, którą uhonorowano Zespół 21 Gram.

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