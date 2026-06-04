Znamy zwycięzcę opolskich Debiutów. Nagroda im. Anny Jantar dla młodej wokalistki

Historia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to jeden z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Polski, którego początki sięgają 1963 roku. Wydarzenie zainicjowali dziennikarze Mateusz Święcicki i Jerzy Grygolunas we współpracy z Karolem Musiołem, ówczesnym przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej. Specjalnie na potrzeby tej muzycznej imprezy w szybkim tempie wzniesiono Amfiteatr Tysiąclecia. Od pierwszych edycji festiwal stał się miejscem, gdzie rodziły się największe talenty rodzimej sceny muzycznej. To właśnie na opolskich deskach swoje pierwsze kroki w wielkiej karierze stawiali tacy giganci jak Maryla Rodowicz, Czesław Niemen, Marek Grechuta oraz Edyta Górniak.

Wielkie muzyczne święto organizowano rokrocznie, a jedyna przerwa miała miejsce w 1982 roku z powodu stanu wojennego. Z biegiem lat festiwal się rozwijał i wzbogacał o nowe formaty. To właśnie konkursy takie jak Premiery czy Debiuty zyskały status kultowych i wciąż pełnią istotną funkcję w wyznaczaniu nowych kierunków w polskiej muzyce rozrywkowej, od popu przez rock, aż po brzmienia alternatywne.

Kto wystąpił w Debiutach na Festiwalu w Opolu 2026?

Konkurs Debiutów to nieodłączny element Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który stanowi przepustkę do wielkiej kariery dla wschodzących gwiazd. W tegorocznej rywalizacji zaprezentowali się następujący artyści:

Martyna Baranowska – „Serce”

Jacko Brango – „Inaczej nie umiem”

Karolina Charko – „Hamak”

Sara Girgis – „Mięknę”

Michał Grobelny – „Notka”

Ola Kędra – „Bój się Boga dziewczyno”

Julia Wasielewska – „Chciałabym Ci powiedzieć”

Małgorzata Boć – „Koniec z planem”

Zespół 21 Gram – „Może tak miało być”

Maja Oleśków – „Jeszcze raz”

Główna nagroda w postaci statuetki Karolinki im. Anny Jantar trafiła do Karoliny Charko, która zdobyła najwięcej głosów od festiwalowego jury.

Drugą pozycję zajęła Maja Oleśków.

Trzecie miejsce podzielili między siebie Zespół 21 Gram oraz Martyna Baranowska.

Nagrodę Publiczności otrzymała Maja Oleśków.

Dodatkowo organizatorzy przyznali Nagrodę Specjalną, którą uhonorowano Zespół 21 Gram.

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