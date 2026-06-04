Znamy zwycięzcę opolskich Debiutów. Nagroda im. Anny Jantar dla młodej wokalistki

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Historia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to jeden z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Polski, którego początki sięgają 1963 roku. Wydarzenie zainicjowali dziennikarze Mateusz Święcicki i Jerzy Grygolunas we współpracy z Karolem Musiołem, ówczesnym przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej. Specjalnie na potrzeby tej muzycznej imprezy w szybkim tempie wzniesiono Amfiteatr Tysiąclecia. Od pierwszych edycji festiwal stał się miejscem, gdzie rodziły się największe talenty rodzimej sceny muzycznej. To właśnie na opolskich deskach swoje pierwsze kroki w wielkiej karierze stawiali tacy giganci jak Maryla Rodowicz, Czesław Niemen, Marek Grechuta oraz Edyta Górniak.
Wielkie muzyczne święto organizowano rokrocznie, a jedyna przerwa miała miejsce w 1982 roku z powodu stanu wojennego. Z biegiem lat festiwal się rozwijał i wzbogacał o nowe formaty. To właśnie konkursy takie jak Premiery czy Debiuty zyskały status kultowych i wciąż pełnią istotną funkcję w wyznaczaniu nowych kierunków w polskiej muzyce rozrywkowej, od popu przez rock, aż po brzmienia alternatywne.
Kto wystąpił w Debiutach na Festiwalu w Opolu 2026?
Konkurs Debiutów to nieodłączny element Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który stanowi przepustkę do wielkiej kariery dla wschodzących gwiazd. W tegorocznej rywalizacji zaprezentowali się następujący artyści:
- Martyna Baranowska – „Serce”
- Jacko Brango – „Inaczej nie umiem”
- Karolina Charko – „Hamak”
- Sara Girgis – „Mięknę”
- Michał Grobelny – „Notka”
- Ola Kędra – „Bój się Boga dziewczyno”
- Julia Wasielewska – „Chciałabym Ci powiedzieć”
- Małgorzata Boć – „Koniec z planem”
- Zespół 21 Gram – „Może tak miało być”
- Maja Oleśków – „Jeszcze raz”
Główna nagroda w postaci statuetki Karolinki im. Anny Jantar trafiła do Karoliny Charko, która zdobyła najwięcej głosów od festiwalowego jury.
- Drugą pozycję zajęła Maja Oleśków.
- Trzecie miejsce podzielili między siebie Zespół 21 Gram oraz Martyna Baranowska.
Nagrodę Publiczności otrzymała Maja Oleśków.
Dodatkowo organizatorzy przyznali Nagrodę Specjalną, którą uhonorowano Zespół 21 Gram.