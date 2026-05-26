Gala Ekstraklasy 2026. Lukas Podolski komentuje. Krótki wpis wywołał burzę

Burza po Gali Ekstraklasy 2026. Lukas Podolski nie kryje oburzenia

Uroczyste podsumowanie sezonu odbyło się w poniedziałek, 25 maja, w stolicy. Przedstawiciele piłkarskiego środowiska poznali zwycięzców w dziewięciu różnych kategoriach. W gronie nagrodzonych zabrakło jakiegokolwiek reprezentanta Górnika Zabrze, chociaż zespół ten wywalczył wicemistrzostwo Polski oraz krajowy puchar. Taki stan rzeczy najwyraźniej mocno zirytował Lukasa Podolskiego, który zarządza śląskim klubem i jeszcze niedawno biegał po ligowych boiskach. Były reprezentant Niemiec opublikował na platformie X krótki komentarz o treści „#Lecabaret”, co natychmiast wywołało wirtualną kłótnię. Znaczna część kibiców uznała, że gwiazdor przesadził ze swoją krytyką.

„Co ci znowu nie pasi?; Trochę pokory; Z całym szacunkiem do Górnika, ale kogo niby chciałeś?” – dopytywali w komentarzach zbulwersowani fani. Znalazła się jednak bardzo duża grupa internautów, która całkowicie poparła stanowisko włodarza zabrzańskiej drużyny.

„Co roku kompromitacja; Żałosne; Pełna zgoda, Szefie; Robimy swoje i się śmiejemy!” – pisali na platformie X kibice, którzy również negatywnie ocenili rozstrzygnięcia Gali Ekstraklasy 2026. Wielu obserwatorów głośno krytykowało przede wszystkim pominięcie w plebiscycie trenera Michala Gašparíka oraz defensora Rafała Janickiego.

Oficjalne wyniki Gali Ekstraklasy 2026. Znamy wszystkich zwycięzców

Piłkarz Sezonu: Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Trener Sezonu: Niels Frederiksen (Lech Poznań)

Bramkarz Sezonu: Xavier Dziekoński (Korona Kielce)

Obrońca Sezonu: Wojciech Mońka (Lech Poznań)

Pomocnik Sezonu: Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Napastnik Sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)

Młodzieżowiec Sezonu: Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)

Turbokozak Sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)

Numer Sezonu: 110 goli w ekstraklasie Jesusa Imaza (obecnie Jagiellonia Białystok)